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Головна Армія Атака дронів на Кропивницький — в ОВА розкрили наслідки

Атака дронів на Кропивницький — в ОВА розкрили наслідки

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 09:17
Обстріл Кропивницького 28 липня — в ОВА розкрили наслідки
Наслідки удару по Кропивницькому. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Російські війська у ніч проти 28 липня завдали дронового удару по Кропивницькому. Наразі триває ліквідація пожежі після ворожої атаки.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram. 

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Обстріли Кропивницького 28 липня

Райкович розповів, що в Кропивницькому триває ліквідація пожежі після нічної ворожої атаки. Наразі локації обстежують відповідні служби. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає. 

"Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Після обстеження фахівців до роботи приступлять комунальні служби і комісія, що обстежить наслідки", — йдеться у повідомленні.

Обстріли Кропивницького 28 липня
Скриншот допису Андрія Райковича

Нагадаємо, вночі 28 липня російські окупанти вдарили по Києву. Внаслідок атаки постраждали люди, причому серед них дитина трьох років.

Як відомо, в столиці пошкоджена багатоповерхівка. Там вибиті вікна з 6 по 11 поверх. 

обстріли дрони війна в Україні Росія Кропивницький
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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