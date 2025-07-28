Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Атака дронов на Кропивницкий — в ОВА раскрыли последствия

Атака дронов на Кропивницкий — в ОВА раскрыли последствия

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 09:17
Обстрел Кропивницкого 28 июля — в ОВА раскрыли последствия
Последствия удара по Кропивницкому. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Российские войска в ночь на 28 июля нанесли дроновой удар по Кропивницкому. Сейчас продолжается ликвидация пожара после вражеской атаки.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Кропивницкого 28 июля

Райкович рассказал, что в Кропивницком продолжается ликвидация пожара после ночной вражеской атаки. Сейчас локации обследуют соответствующие службы. По предварительной информации, погибших и раненых нет.

"Взрывной волной повреждено помещение областной филармонии. После обследования специалистов к работе приступят коммунальные службы и комиссия, которая обследует последствия", — говорится в сообщении.

Обстріли Кропивницького 28 липня
Скриншот сообщения Андрея Райковича

Напомним, ночью 28 июля российские оккупанты ударили по Киеву. В результате атаки пострадали люди, причем среди них ребенок трех лет.

Как известно, в столице повреждена многоэтажка. Там выбиты окна с 6 по 11 этаж.

обстрелы дроны война в Украине Россия Кропивницкий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации