Обстрел Кропивницкого 28 июля — в ОВА раскрыли последствия

Последствия удара по Кропивницкому. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Российские войска в ночь на 28 июля нанесли дроновой удар по Кропивницкому. Сейчас продолжается ликвидация пожара после вражеской атаки.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обстрелы Кропивницкого 28 июля

Райкович рассказал, что в Кропивницком продолжается ликвидация пожара после ночной вражеской атаки. Сейчас локации обследуют соответствующие службы. По предварительной информации, погибших и раненых нет.

"Взрывной волной повреждено помещение областной филармонии. После обследования специалистов к работе приступят коммунальные службы и комиссия, которая обследует последствия", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Андрея Райковича

Напомним, ночью 28 июля российские оккупанты ударили по Киеву. В результате атаки пострадали люди, причем среди них ребенок трех лет.

Как известно, в столице повреждена многоэтажка. Там выбиты окна с 6 по 11 этаж.