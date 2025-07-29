Обстрел Запорожской области 29 июля — оккупанты нанесли удар по исправительной колонии

РФ ударила по исправительной колонии на Запорожье — 16 погибших
Российские оккупанты в ночь на 29 июля атаковали Запорожскую область. В частности, захватчики попали по исправительной колонии. Сейчас известно о 16 погибших.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Обстрел Запорожской области 29 июля
Федоров рассказал, что ночью оккупанты восемь раз обстреляли Запорожский район. По предварительной информации, враг бил ФАБами.
"Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения", — отметил глава Запорожской ОВА.
Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
В результате российских ударов разрушены помещения учреждения, а также повреждены частные дома, которые расположены рядом.
Напомним, 27 июля российский дрон в Сумской области ударил по гражданскому автобусу. В полиции сообщили о раненых.
А в ночь на 28 июля оккупанты атаковали Украину 331 целью. Речь идет о ракетах и беспилотниках.
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