Обстрел Запорожской области 29 июля — оккупанты нанесли удар по исправительной колонии

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 29 июля атаковали Запорожскую область. В частности, захватчики попали по исправительной колонии. Сейчас известно о 16 погибших.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Запорожской области 29 июля

Федоров рассказал, что ночью оккупанты восемь раз обстреляли Запорожский район. По предварительной информации, враг бил ФАБами.

"Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения", — отметил глава Запорожской ОВА.

Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В результате российских ударов разрушены помещения учреждения, а также повреждены частные дома, которые расположены рядом.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 27 июля российский дрон в Сумской области ударил по гражданскому автобусу. В полиции сообщили о раненых.

А в ночь на 28 июля оккупанты атаковали Украину 331 целью. Речь идет о ракетах и беспилотниках.