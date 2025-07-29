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Главная Армия Россия запускала баллистику и дроны — сколько целей сбила ПВО

Россия запускала баллистику и дроны — сколько целей сбила ПВО

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Дата публикации 29 июля 2025 09:25
Ночная атака оккупантов 29 июля — сколько целей сбила ПВО Украины
Силы ПВО. Фото: 126-я отдельная бригада территориальной обороны

Российские оккупанты в ночь на 29 июля атаковали Украину ракетами и дронами. Нападение захватчиков отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

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Ночная атака оккупантов 29 июля

Армия России атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 37 ударными беспилотниками типа Shahed, а также дронами-имитаторами.

Атака РФ на Україну 29 липня
Количество сбитых российских дронов. Фото: t.me/kpszsu

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 32 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что зафиксировано попадание пяти дронов и двух ракет в трех локациях. Кроме того, произошло падение обломков на двух локациях.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 29 июля оккупанты ударили по исправительной колонии в Запорожской области. В результате обстрела есть много погибших и раненых.

Кроме того, захватчики атаковали Днепропетровскую область из различного вооружения. РФ повредила медучреждения и гражданскую инфраструктуру.

война Украина обстрелы оккупанты Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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