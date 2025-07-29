Ночная атака оккупантов 29 июля — сколько целей сбила ПВО Украины

Россия запускала баллистику и дроны — сколько целей сбила ПВО
Российские оккупанты в ночь на 29 июля атаковали Украину ракетами и дронами. Нападение захватчиков отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Ночная атака оккупантов 29 июля
Армия России атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 37 ударными беспилотниками типа Shahed, а также дронами-имитаторами.
"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 32 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что зафиксировано попадание пяти дронов и двух ракет в трех локациях. Кроме того, произошло падение обломков на двух локациях.
Напомним, в ночь на 29 июля оккупанты ударили по исправительной колонии в Запорожской области. В результате обстрела есть много погибших и раненых.
Кроме того, захватчики атаковали Днепропетровскую область из различного вооружения. РФ повредила медучреждения и гражданскую инфраструктуру.
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