Обстріл Кам'янського 29 липня — РФ вдарила по двох лікарнях

Рятувальники на місці удару в Кам'янському. Фото: ДСНС

Окупаційна армія РФ у ніч проти 29 липня завдала ракетного удару по Кам'янському у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини, пошкоджені лікарні та інша інфраструктура.

Про це повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов у Telegram.

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Наслідки удару по Кам'янському 29 липня

Білоусов розповів, що у Кам'янському часткового зруйнована триповерхова будівля, яка не експлуатувалася, а поряд пошкоджено два медзаклади.

"На превеликий жаль, внаслідок ворожого удару двоє людей загинули. Від імені всієї громади висловлюю щирі співчуття близьким з приводу цієї страшної трагедії. Місто надасть родинам загиблих усю необхідну допомогу. Подбаємо також про постраждалих, їх п'ятеро", — сказав міський голова.

Наслідки удару по Кам'янському. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Кам'янському. Фото: ДСНС

За його словами, значні ушкодження отримали пологове та терапевтичне відділення 9-ї лікарні. У будівлях пошкоджено покрівлю, вибити усі вікна. Вогнем знищено декілька авто на стоянці лікарні. Усіх пацієнтів перевезли до інших лікувальних закладів. Також вибиті вікна у шкірно-венерологічному диспансері та дитячій поліклініці.

Наслідки удару по Кам'янському. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Кам'янському. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Кам'янському. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Кам'янському. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Кам'янському. Фото: ДСНС

Водночас у ліцеях №31 та №11 потрощені майже усі вікна та вивернуті дверні пройоми. А 8 гімназія та садочок №2 також отримали пошкодження. Постраждав й житловий фонд — пошкоджено 49 будинків, вибито понад 300 вікон.

Білоус зазначив, що на місці події працюють рятувальники, поліція, волонтери та міські служби. Комунальники усувають наслідки, прибирають вулиці, залучена спецтехніка, працюють фахівці Міськсвітла.

Також у місті перекрили проспект Відродження. Через це автобуси № 7 та № 8, будуть курсувати зміненим маршрутом по проспекті Тараса Шевченка.

Мер Кам'янського також додав, що з питань щодо програми "єВідновлення" для отримання консультації можна звертатися за телефоном: (097) 792 3505. А також до Єдиної диспетчерської служби: (067) 000 1546, (073) 700 1546, (050) 154 1546, (0569) 56 0101.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 липня окупанти завдали удару по кількох громадах Дніпропетровської області. Ворог атакував з різного типу озброєння, є загиблі та поранені.

Крім того, вночі 29 липня росіяни вдарили по виправній колонії на Запоріжжі. Наразі відомо про 16 загиблих.