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Главная Армия Удар по Каменскому — РФ атаковала два медучреждения

Удар по Каменскому — РФ атаковала два медучреждения

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 09:32
Обстрел Каменского 29 июля — РФ ударила по двум больницам
Спасатели на месте удара в Каменском. Фото: ГСЧС

Оккупационная армия РФ в ночь на 29 июля нанесла ракетный удар по Каменскому в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погибли два человека, повреждены больницы и другая инфраструктура.

Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов в Telegram.

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Последствия удара по Каменскому 29 июля

Белоусов рассказал, что в Каменском частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось, а рядом повреждены два медучреждения.

"К большому сожалению, в результате вражеского удара два человека погибли. От имени всей громады выражаю искренние соболезнования близким по поводу этой страшной трагедии. Город предоставит семьям погибших всю необходимую помощь. Позаботимся также о пострадавших, их пятеро", — сказал городской голова.

Обстріл Кам'янського 29 липня
Последствия удара по Каменскому. Фото: ГСЧС
РФ вдарила по Кам'янському 29 липня
Последствия удара по Каменскому. Фото: ГСЧС

По его словам, значительные повреждения получили родильное и терапевтическое отделение 9-й больницы. В зданиях повреждена кровля, выбиты все окна. Огнем уничтожено несколько авто на стоянке больницы. Всех пациентов перевезли в другие лечебные учреждения. Также выбиты окна в кожно-венерологическом диспансере и детской поликлинике.

Атака на Дніпропетровську область 29 липня
Последствия удара по Каменскому. Фото: ГСЧС
Удар по Кам'янському 29 липня
Последствия удара по Каменскому. Фото: ГСЧС
Обстріл Дінпропетровскької області 29 липня
Последствия удара по Каменскому. Фото: ГСЧС
Окупанти атакували Кам'янське 29 липня
Последствия удара по Каменскому. Фото: ГСЧС
Ракетний удар по Кам'янському 29 липня
Последствия удара по Каменскому. Фото: ГСЧС

В то же время в лицеях №31 и №11 разбиты почти все окна и вывернуты дверные проемы. А 8 гимназия и садик №2 также получили повреждения. Пострадал и жилой фонд — повреждены 49 домов, выбито более 300 окон.

Белоус отметил, что на месте происшествия работают спасатели, полиция, волонтеры и городские службы. Коммунальщики устраняют последствия, убирают улицы, привлечена спецтехника, работают специалисты Горсвета.

Также в городе перекрыли проспект Возрождения. Из-за этого автобусы № 7 и № 8, будут курсировать измененным маршрутом по проспекту Тараса Шевченко.

Мэр Каменского также добавил, что по вопросам программы "єВідновлення" для получения консультации можно обращаться по телефону: (097) 792 3505. А также в Единую диспетчерскую службу: (067) 000 1546, (073) 700 1546, (050) 154 1546, (0569) 56 0101.

Напомним, поздно вечером 28 июля оккупанты нанесли удар по нескольким громадам Днепропетровской области. Враг атаковал из различного типа вооружения, есть погибшие и раненые.

Кроме того, ночью 29 июля россияне ударили по исправительной колонии в Запорожье. Известно о 16 погибших.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине больница
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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