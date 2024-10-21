ЗСУ знищили російський ЗРК Бук-М3

ЗРК "Бук-М3". Фото: росЗМІ

Сили оборони України знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3". Захисники спромоглися знищити ворожий об'єкт, який перебував за 60 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомили у Генеральному штабі України у понеділок, 21 жовтня.

Читайте також:

Знищення ворожого ЗРК "Бук-М3"

Повідомляється, що у ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Це відбулося в рамках виконання бойових завдань щодо виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони російських окупантів.

"Комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації його вартість може складати від 40 до 50 млн доларів США", — говориться у повідомленні.

Що відомо про ЗРК "Бук"

"Бук-M3" — це комплекс ППО сухопутних військ середньої дальності. Ця зброя призначена для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей і ураження надводних цілей в умовах інтенсивної протидії як вогневої, так і радіоелектронної.

Залежно від модифікації ЗРК "Бук-М3" вартість може становити від 40 до 50 мільйонів доларів.

Таку техніку російські загарбники активно застосовують проти України. Перші ЗРК "Бук-М3" були зафіксовані на території нашої держави у двадцятих числах березня 2022 року.

Наразі українські захисники вже навчилися протидіяти цьому різновиду ворожого озброєння, ефективно застосовуючи проти них БпЛА та ракетні установки HIMARS.

Зенітно-такетний комплекс "Бук-М3". Фото: росЗМІ

Раніше ми повідомляли, що бійці 3-ї окремої танкової "Залізної бригади" знищили ворожий танк.

Нагадаємо, дрони 71-ї бригади ефективно знищили логістику армії Росії. Українським військовим вдалося зупинити рух ворожого "Уралу" та вполювати ворожу піхоту.