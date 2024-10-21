ВСУ уничтожили российский ЗРК Бук-М3

ЗРК "Бук-М3". Фото: росСМИ

Силы обороны Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Защитники смогли уничтожить вражеский объект, находившийся в 60 километрах от линии фронта.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Украины в понедельник, 21 октября.

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Сообщается, что в ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Это произошло в рамках выполнения боевых задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны русских оккупантов.

"Комплекс находился в 60 километрах от линии боевого столкновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн долларов США", — говорится в сообщении.

Что известно об ЗРК "Бук"

"Бук-M3" — это комплекс ПВО сухопутных войск средней дальности. Это оружие предназначено для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного противодействия как огневой, так и радиоэлектронной.

В зависимости от модификации ЗРК "Бук-М3", стоимость может составлять от 40 до 50 миллиона долларов.

Такую технику российские захватчики активно используют против Украины. Первые ЗРК Бук-М3 были зафиксированы на территории нашего государства в двадцатых числах марта 2022 года.

Пока украинские защитники уже научились противодействовать этой разновидности вражеского вооружения, эффективно применяя против них БпЛА и ракетные установки HIMARS.

Зенитно-такетный комплекс "Бук-М3". Фото: росСМИ

Ранее мы сообщали, что бойцы 3-й отдельной танковой "Железной бригады" уничтожили вражеский танк.

Напомним, дроны 71-й бригады эффективно уничтожили логистику армии России. Украинским военным удалось остановить движение вражеского "Урала" и подстрелить вражескую пехоту.