Дружній вогонь — один літак Су-25 збив інший російський літак

Збиття літака. Фото: скриншот з відео

У небі над Україною у п'ятницю, 13 червня, було збито російський винищувач Су-25. Вперше в історії його збив інший літак аналогічної моделі.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Збиття літака Су-25 13 червня

На відео видно, як ведений російський штурмовик під час атаки некерованими ракетами по українських позиціях випадково зачепив ведучий літак, збивши його.

Пілоту іншого Су-25 вдалося катапультуватися. За даними російських ЗМІ, інцидент стався нібито поблизу Соледару Донецької області.

Нагадаємо, під час спецоперації "Павутина" СБУ уразила щонайменше 41 літак стратегічної авіації РФ. Під час наступної масованої атаки на Україну ворог підіймав у небо вже сім літаків.

Також в СБУ показали цікаві кадри з одного з дронів, який влучив у російський літак.