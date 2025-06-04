СБУ показала кадри підготовки до спецоперації Павутина на території РФ

Унікальні кадри — як розпочиналася операція СБУ "Павутина"
Нещодавно Служба безпеки України здійснила унікальну операцію "Павутина" на території Росії. Зʼявилися кадри підготовки.
Наші джерела в Службі безпеці надали унікальні кадри підготовки до спецоперації з ураження стратегічної авіації Росії.
Спецоперація "Павутина"
На відео видно, як розпочиналася унікальна спецоперація Служби безпеки України.
Одна з фур, яка завантажена модульними будиночками, вирушила в дорогу.
Нагадаємо, у мережі опублікували знімки наслідків атаки українських дронів по авіабазі "Бєлая", розташованій в Іркутській області.
У результаті удару по військових аеродромах на території РФ було знищено 41 російський військовий літак.
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