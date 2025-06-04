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Головна Армія Унікальні кадри — як розпочиналася операція СБУ "Павутина"

Унікальні кадри — як розпочиналася операція СБУ "Павутина"

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Дата публікації: 4 червня 2025 11:13
СБУ показала кадри підготовки до спецоперації Павутина на території РФ
Вибухи на російських авіабазах. Фото: скриншот

Нещодавно Служба безпеки України здійснила унікальну операцію "Павутина" на території Росії. Зʼявилися кадри підготовки.

Наші джерела в Службі безпеці надали унікальні кадри підготовки до спецоперації з ураження стратегічної авіації Росії.

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Спецоперація "Павутина"

На відео видно, як розпочиналася унікальна спецоперація Служби безпеки України.

Спецоперація Павутина 1 червня
Фура з модульними будиночками. Фото: скриншот

Одна з фур, яка завантажена модульними будиночками, вирушила в дорогу.

Нагадаємо, у мережі опублікували знімки наслідків атаки українських дронів по авіабазі "Бєлая", розташованій в Іркутській області.

У результаті удару по військових аеродромах на території РФ було знищено 41 російський військовий літак.

СБУ війна Україна літаки Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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