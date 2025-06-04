СБУ показала кадри підготовки до спецоперації Павутина на території РФ

Вибухи на російських авіабазах. Фото: скриншот

Нещодавно Служба безпеки України здійснила унікальну операцію "Павутина" на території Росії. Зʼявилися кадри підготовки.

Наші джерела в Службі безпеці надали унікальні кадри підготовки до спецоперації з ураження стратегічної авіації Росії.

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Спецоперація "Павутина"

На відео видно, як розпочиналася унікальна спецоперація Служби безпеки України.

Фура з модульними будиночками. Фото: скриншот

Одна з фур, яка завантажена модульними будиночками, вирушила в дорогу.

Нагадаємо, у мережі опублікували знімки наслідків атаки українських дронів по авіабазі "Бєлая", розташованій в Іркутській області.

У результаті удару по військових аеродромах на території РФ було знищено 41 російський військовий літак.