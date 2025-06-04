СБУ показала кадры подготовки к спецоперации Паутина на территории РФ

Взрывы на российских авиабазах. Фото: скриншот

Недавно Служба безопасности Украины провела уникальную операцию "Паутина" на территории России. Появились кадры подготовки.

Наши источники в Службе безопасности предоставили уникальные кадры подготовки к спецоперации по поражению стратегической авиации России.

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Спецоперация "Паутина"

На видео видно, как начиналась уникальная спецоперация Службы безопасности Украины.

Фура с модульными домиками. Фото: скриншот

Одна из фур, которая загружена модульными домиками, отправилась в путь.

Напомним, в сети опубликовали снимки последствий атаки украинских дронов по авиабазе "Белая", расположенной в Иркутской области.

В результате удара по военным аэродромам на территории РФ был уничтожен 41 российский военный самолет.