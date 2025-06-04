СБУ показала кадры подготовки к спецоперации Паутина на территории РФ

Уникальные кадры — как начиналась операция СБУ "Паутина"
Недавно Служба безопасности Украины провела уникальную операцию "Паутина" на территории России. Появились кадры подготовки.
Наши источники в Службе безопасности предоставили уникальные кадры подготовки к спецоперации по поражению стратегической авиации России.
Спецоперация "Паутина"
На видео видно, как начиналась уникальная спецоперация Службы безопасности Украины.
Одна из фур, которая загружена модульными домиками, отправилась в путь.
Напомним, в сети опубликовали снимки последствий атаки украинских дронов по авиабазе "Белая", расположенной в Иркутской области.
В результате удара по военным аэродромам на территории РФ был уничтожен 41 российский военный самолет.
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