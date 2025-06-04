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Уникальные кадры — как начиналась операция СБУ "Паутина"

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Дата публикации 4 июня 2025 11:13
СБУ показала кадры подготовки к спецоперации Паутина на территории РФ
Взрывы на российских авиабазах. Фото: скриншот

Недавно Служба безопасности Украины провела уникальную операцию "Паутина" на территории России. Появились кадры подготовки.

Наши источники в Службе безопасности предоставили уникальные кадры подготовки к спецоперации по поражению стратегической авиации России.

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Спецоперация "Паутина"

На видео видно, как начиналась уникальная спецоперация Службы безопасности Украины.

Спецоперація Павутина 1 червня
Фура с модульными домиками. Фото: скриншот

Одна из фур, которая загружена модульными домиками, отправилась в путь.

Напомним, в сети опубликовали снимки последствий атаки украинских дронов по авиабазе "Белая", расположенной в Иркутской области.

В результате удара по военным аэродромам на территории РФ был уничтожен 41 российский военный самолет.

СБУ война Украина самолеты Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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