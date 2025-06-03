Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Армія Операція Павутина — у Генштабі назвали кількість знищених літаків

Операція Павутина — у Генштабі назвали кількість знищених літаків

Ua en ru
Дата публікації: 3 червня 2025 16:58
Скільки літаків втратила РФ під час операції Павутина - дані Генштабу
Обстріл російських літаків. Фото: скриншот із відео

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела спеціальну операцію "Павутина". Її наслідки якої стали серйозним ударом для військової авіації Російської Федерації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Операція Павутина — у Генштабі назвали кількість знищених літаків - фото 1
Пост Генштабу. Фото: скриншот

Скільки літаків втратила РФ

Після ретельного збору та верифікації даних з різних джерел, СБУ оприлюднила оновлену статистику втрат противника.

За уточненою інформацією, в результаті удару по військових аеродромах на території РФ було знищено 41 російський військовий літак. Серед них — стратегічні бомбардувальники, а також інші типи бойових повітряних суден.

Операція Павутина — у Генштабі назвали кількість знищених літаків - фото 2
Втрати росіян на 3 червня 2025 року. Фото: скриншот

Нагадаємо, що інженери AiTelly пояснили, як українські спецслужби готувалися до атаки на російські аеродроми під час операції "Павутина". У результаті спецоперації дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ — "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

Кілька днів тому в мережі з'явилися супутникові знімки із аеродрому "Бєлая", де видно згарища на місці літаків.  

СБУ Генштаб ЗСУ війна в Україні Росія аеродром
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /