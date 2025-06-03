Скільки літаків втратила РФ під час операції Павутина - дані Генштабу

Операція Павутина — у Генштабі назвали кількість знищених літаків
У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела спеціальну операцію "Павутина". Її наслідки якої стали серйозним ударом для військової авіації Російської Федерації.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
Скільки літаків втратила РФ
Після ретельного збору та верифікації даних з різних джерел, СБУ оприлюднила оновлену статистику втрат противника.
За уточненою інформацією, в результаті удару по військових аеродромах на території РФ було знищено 41 російський військовий літак. Серед них — стратегічні бомбардувальники, а також інші типи бойових повітряних суден.
Нагадаємо, що інженери AiTelly пояснили, як українські спецслужби готувалися до атаки на російські аеродроми під час операції "Павутина". У результаті спецоперації дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ — "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.
Кілька днів тому в мережі з'явилися супутникові знімки із аеродрому "Бєлая", де видно згарища на місці літаків.
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