Скільки літаків втратила РФ під час операції Павутина - дані Генштабу

Обстріл російських літаків. Фото: скриншот із відео

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела спеціальну операцію "Павутина". Її наслідки якої стали серйозним ударом для військової авіації Російської Федерації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

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Пост Генштабу. Фото: скриншот

Скільки літаків втратила РФ

Після ретельного збору та верифікації даних з різних джерел, СБУ оприлюднила оновлену статистику втрат противника.

За уточненою інформацією, в результаті удару по військових аеродромах на території РФ було знищено 41 російський військовий літак. Серед них — стратегічні бомбардувальники, а також інші типи бойових повітряних суден.

Втрати росіян на 3 червня 2025 року. Фото: скриншот

Нагадаємо, що інженери AiTelly пояснили, як українські спецслужби готувалися до атаки на російські аеродроми під час операції "Павутина". У результаті спецоперації дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ — "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

Кілька днів тому в мережі з'явилися супутникові знімки із аеродрому "Бєлая", де видно згарища на місці літаків.