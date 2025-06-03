Сколько самолетов потеряла РФ во время операции Паутина - данные Генштаба

Обстрел российских самолетов. Фото: скриншот из видео

В воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела специальную операцию "Паутина". Ее последствия которой стали серьезным ударом для военной авиации Российской Федерации.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Генштаба Генштаба. Фото: скриншот

Сколько самолетов потеряла РФ

После тщательного сбора и верификации данных из разных источников, СБУ обнародовала обновленную статистику потерь противника.

По уточненной информации, в результате удара по военным аэродромам на территории РФ был уничтожен 41 российский военный самолет. Среди них — стратегические бомбардировщики, а также другие типы боевых воздушных судов.

Потери россиян на 3 июня 2025 года. Фото: скриншот

Напомним, что инженеры AiTelly объяснили, как украинские спецслужбы готовились к атаке на российские аэродромы во время операции "Паутина". В результате спецоперации дроны СБУ отработали цели сразу на 4-х военных аэродромах РФ — "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". И благодаря этому замыслу одновременноо удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.

Несколько дней назад в сети появились спутниковые снимки с аэродрома "Белая", где видно пожарища на месте самолетов.