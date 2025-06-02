Супутникові фото показали наслідки удару по аедродрому Белая

Дим на аеродромі. Фото: скриншот

У ніч проти 1 червня 2025 року сталося масштабне повітряне ураження на території Росії — безпілотники атакували одразу чотири військові аеродроми. Йдеться про бази "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново", які відіграють важливу роль у системі стратегічної авіації РФ.

Про атаки повідомляють OSINT-спільноти та моніторингові Telegram-канали.

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Супутникові знімки з аеродром "Бєлая" після атак

Найбільше зацікавлення в експертів і громадськості викликала атака на базу "Бєлая", розташовану в Іркутській області — більш ніж за 4500 км від українського кордону. Саме звідти, за інформацією аналітиків, останнім часом вилітали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які здійснювали пуски ракет Х-101 по українських містах.

Наслідки атак дронів по аеродрому "Бєлая". Фото: Chris Biggers/@CSBiggers

Станом на 31 травня на аеродромі "Бєлая" перебували:

39 Ту-22М3,

30 МіГ-31,

7 Ту-160,

6 Ту-95МС,

2 Іл-78М,

6 Ан-26,

2 Ан-12.

Очевидці повідомляли про понад десять вибухів на території бази. Цю інформацію підтверджують і супутникові знімки: на них видно серйозні пошкодження та наслідки ударів.

Наслідки атак дронів по аеродрому "Бєлая". Фото: Chris Biggers/@CSBiggers

За наявними даними, знищено три стратегічні ракетоносці Ту-95МС, ще один зазнав пошкоджень. Крім того, один Ту-22М3 також виведений з ладу.

Про втрати на інших трьох аеродромах поки не повідомляється так детально, однак, за попередніми оцінками, атаки призвели до знищення або пошкодження десятків одиниць техніки — носіїв крилатих ракет, які становлять загрозу для України.

Нагадаємо, джерела СБУ показали Новини.LIVE відео ударів БпЛА по літаках на російських аеродромах.

Стало відомо, що завдяки спецоперації "Павутина" СБУ вдалось знищити та пошкодити близько 40 російських бомбардувальників.

Тим часом в США заявили, що не знали нічого про плани України щодо спецоперації "Павутина".