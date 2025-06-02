Спутниковые фото показали последствия удара по аэродрому Белая

Дым на аэродроме. Фото: скриншот

В ночь на 1 июня 2025 года произошло масштабное воздушное поражение на территории России — беспилотники атаковали сразу четыре военных аэродрома. Речь идет о базах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново", которые играют важную роль в системе стратегической авиации РФ.

Об атаках сообщают OSINT-сообщества и мониторинговые Telegram-каналы.

Реклама

Читайте также:

Спутниковые снимки с аэродром "Белая" после атак

Наибольший интерес у экспертов и общественности вызвала атака на базу "Белая", расположенную в Иркутской области — более чем в 4500 км от украинской границы. Именно оттуда, по информации аналитиков, в последнее время вылетали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые осуществляли пуски ракет Х-101 по украинским городам.

Последствия атак дронов по аэродрому "Белая". Фото: Chris Biggers/@CSBiggers

По состоянию на 31 мая на аэродроме "Белая" находились:

39 Ту-22М3,

30 МиГ-31,

7 Ту-160,

6 Ту-95МС,

2 Ил-78М,

6 Ан-26,

2 Ан-12.

Очевидцы сообщали о более десяти взрывах на территории базы. Эту информацию подтверждают и спутниковые снимки: на них видны серьезные повреждения и последствия ударов.

Последствия атак дронов по аэродрому "Белая". Фото: Chris Biggers/@CSBiggers

По имеющимся данным, уничтожены три стратегических ракетоносца Ту-95МС, еще один получил повреждения. Кроме того, один Ту-22М3 также выведен из строя.

О потерях на других трех аэродромах пока не сообщается так подробно, однако, по предварительным оценкам, атаки привели к уничтожению или повреждению десятков единиц техники — носителей крылатых ракет, которые представляют угрозу для Украины.

Напомним, источники СБУ показали Новини.LIVE видео ударов БпЛА по самолетам на российских аэродромах.

Стало известно, что благодаря спецоперации "Паутина" СБУ удалось уничтожить и повредить около 40 российских бомбардировщиков.

Между тем в США заявили, что не знали ничего о планах Украины относительно спецоперации "Паутина".