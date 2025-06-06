РФ підіймала в повітря менше бомбардувальників, ніж зазвичай

Бомбардувальник Ту-95МС. Фото: росЗМІ

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 6 червня, здійснили масовану атаку України. Однак через нещодавню спецоперацію СБУ "Павутина" росіяни змогли підійняти в повітря лише сім бомбардувальників.

Про це повідомляє Defense Express.

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За даними джерел Defense Express, вночі російські війська змогли залучити лише п'ять бомбардувальників Ту-95МС і два Ту-160. Ці літаки ворог намагався завантажити ракетами "по максимуму".

Якщо раніше кожен бомбардувальник запускав одну-три ракети, а сьогодні в середньому було по п'ять ракет. Видання пише, що востаннє таку ситуацію спостерігали наприкінці серпня 2024 року, коли з 11 літаків Ту-95МС запустили 77 крилатих ракет Х-101.

У матеріалі йдеться, що зазвичай ворог не завантажує свої бомбардувальники на максимум, аби продовжити терміни експлуатації. Водночас літаки Ту-160 сьогодні використали лише четверте з 2023 року:

18 травня 2023 року;

17 листопада 2024 року;

26 травня 2025 року;

6 червня 2025 року.

Аналітики вважають, що повторне залучення цих літаків до удару лише через 10 днів свідчить про спробу забезпечити максимальну потужність свого залпу.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ є загиблі, серед яких рятувальники.

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