РФ поднимала в воздух меньше бомбардировщиков, чем обычно

Бомбардировщик Ту-95МС. Фото: росСМИ

Российские войска в ночь на пятницу, 6 июня, осуществили массированную атаку Украины. Однако из-за недавней спецоперации СБУ "Паутина" россияне смогли поднять в воздух только семь бомбардировщиков.

Об этом сообщает Defense Express.

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По данным источников Defense Express, ночью российские войска смогли привлечь лишь пять бомбардировщиков Ту-95МС и два Ту-160. Эти самолеты враг пытался загрузить ракетами "по максимуму".

Если раньше каждый бомбардировщик запускал одну-три ракеты, а сегодня в среднем было по пять ракет. Издание пишет, что последний раз такую ситуацию наблюдали в конце августа 2024 года, когда с 11 самолетов Ту-95МС запустили 77 крылатых ракет Х-101.

В материале говорится, что обычно враг не загружает свои бомбардировщики на максимум, чтобы продлить сроки эксплуатации. В то же время самолеты Ту-160 сегодня использовали только четвертое с 2023 года:

18 мая 2023 года;

17 ноября 2024 года;

26 мая 2025 года;

6 июня 2025 года.

Аналитики считают, что повторное привлечение этих самолетов к удару только через 10 дней свидетельствует о попытке обеспечить максимальную мощность своего залпа.

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