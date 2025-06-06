Обстріл України 6 червня — у Києві загинули троє рятувальників

Рятувальники. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 6 червня масовано атакували Україну ударними дронами та ракетами. Під час ліквідації наслідків обстрілу Києва загинули рятувальники, а в Тернопільській області — отримали поранення.

Про це повідомляють міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та пресслужба ДСНС у Telegram.

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Загибель рятувальників у Києві

Загарбники цієї ночі цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали співробітники ДСНС та поліцейські.

Психолог та рятувальник. Фото: ДСНС

"У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще девʼять надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі борються за їхні життя", — повідомив Клименко.

Загиблий рятувальник. Фото: ДСНС

Загиблий рятувальник. Фото: ДСНС

Загиблий рятувальник. Фото: ДСНС

У ДСНС назвали імена загиблих:

Павло Єзгор;

Данило Скадін;

Андрій Ременний.

Окупанти забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки атаки.

"Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися", — зазначили в ДСНС.

Поранені рятувальники в Тернопільській області

Під час гасіння пожежі в Тернопільській області поранення отримали пʼятеро рятувальників. Наразі їм надається вся необхідна медична допомога.

"Низький уклін нашим загиблим героям без зброї. Мужнім, вірним Присязі, відданим справі порятунку. Швидкого одужання пораненим", — наголосив Клименко.

Допис Клименка. Фото: скриншот

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала масованого дроново-ракетного удару по Україні. Вибухи лунали у багатьох містах.

Внаслідок російського обстрілу Києва 6 червня зафіксовано руйнування в шести районах столиці.

А у Тернополі окупанти атакували промислову інфраструктуру місцевих підприємств.