Обстріл України 6 червня — у Києві загинули троє рятувальників

Під час ліквідації наслідків обстрілу Києва загинули рятувальники
Російські окупанти у ніч проти 6 червня масовано атакували Україну ударними дронами та ракетами. Під час ліквідації наслідків обстрілу Києва загинули рятувальники, а в Тернопільській області — отримали поранення.
Про це повідомляють міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та пресслужба ДСНС у Telegram.
Загибель рятувальників у Києві
Загарбники цієї ночі цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали співробітники ДСНС та поліцейські.
"У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще девʼять надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі борються за їхні життя", — повідомив Клименко.
У ДСНС назвали імена загиблих:
- Павло Єзгор;
- Данило Скадін;
- Андрій Ременний.
Окупанти забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки атаки.
"Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися", — зазначили в ДСНС.
Поранені рятувальники в Тернопільській області
Під час гасіння пожежі в Тернопільській області поранення отримали пʼятеро рятувальників. Наразі їм надається вся необхідна медична допомога.
"Низький уклін нашим загиблим героям без зброї. Мужнім, вірним Присязі, відданим справі порятунку. Швидкого одужання пораненим", — наголосив Клименко.
Нагадаємо, сьогодні Росія завдала масованого дроново-ракетного удару по Україні. Вибухи лунали у багатьох містах.
Внаслідок російського обстрілу Києва 6 червня зафіксовано руйнування в шести районах столиці.
А у Тернополі окупанти атакували промислову інфраструктуру місцевих підприємств.
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