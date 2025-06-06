Обстрел Украины 6 июня — в Киеве погибли трое спасателей

Во время ликвидации последствий обстрела Киева погибли спасатели
Российские оккупанты в ночь на 6 июня массированно атаковали Украину ударными дронами и ракетами. Во время ликвидации последствий обстрела Киева погибли спасатели, а в Тернопольской области — получили ранения.
Об этом сообщают министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Гибель спасателей в Киеве
Захватчики этой ночью целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре. На каждый вызов о помощи выезжали сотрудники ГСЧС и полицейские.
"В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще девять чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни", — сообщил Клименко.
В ГСЧС назвали имена погибших:
- Павел Езгор;
- Даниил Скадин;
- Андрей Ременный.
Оккупанты унесли жизни людей, которые первыми бросились ликвидировать последствия атаки.
"Перед выходом на работу они поцеловали и обняли жен и детей... И больше не вернулись", — отметили в ГСЧС.
Раненые спасатели в Тернопольской области
Во время тушения пожара в Тернопольской области ранения получили пятеро спасателей. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Низкий поклон нашим погибшим героям без оружия. Мужественным, верным Присяге, преданным делу спасения. Скорейшего выздоровления раненым", — подчеркнул Клименко.
Напомним, сегодня Россия нанесла массированный дроново-ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались во многих городах.
В результате российского обстрела Киева 6 июня зафиксированы разрушения в шести районах столицы.
А в Тернополе оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру местных предприятий.
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