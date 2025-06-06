Обстрел Украины 6 июня — в Киеве погибли трое спасателей

Спасатели. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня массированно атаковали Украину ударными дронами и ракетами. Во время ликвидации последствий обстрела Киева погибли спасатели, а в Тернопольской области — получили ранения.

Об этом сообщают министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Гибель спасателей в Киеве

Захватчики этой ночью целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре. На каждый вызов о помощи выезжали сотрудники ГСЧС и полицейские.

Психолог и спасатель. Фото: ГСЧС

"В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще девять чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни", — сообщил Клименко.

Погибший спасатель. Фото: ГСЧС

Погибший спасатель. Фото: ГСЧС

Погибший спасатель. Фото: ГСЧС

В ГСЧС назвали имена погибших:

Павел Езгор;

Даниил Скадин;

Андрей Ременный.

Оккупанты унесли жизни людей, которые первыми бросились ликвидировать последствия атаки.

"Перед выходом на работу они поцеловали и обняли жен и детей... И больше не вернулись", — отметили в ГСЧС.

Раненые спасатели в Тернопольской области

Во время тушения пожара в Тернопольской области ранения получили пятеро спасателей. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Низкий поклон нашим погибшим героям без оружия. Мужественным, верным Присяге, преданным делу спасения. Скорейшего выздоровления раненым", — подчеркнул Клименко.

Пост Клименко. Фото: скриншот

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, сегодня Россия нанесла массированный дроново-ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались во многих городах.

В результате российского обстрела Киева 6 июня зафиксированы разрушения в шести районах столицы.

А в Тернополе оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру местных предприятий.