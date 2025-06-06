Російський обстріл Тернополя 6 червня — окупанти поранили людей

Наслідки атаки на Тернопіль 6 червня. Фото: ДСНС

У Тернополі триває ліквідація наслідків російського обстрілу ракетами "Калібр" та безпілотниками типу Shahed. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих.

Про це повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Негода у Telegram у пʼятницю, 6 червня.

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За попередньою інформацією, загарбники пошкодили промислову інфраструктуру місцевих підприємств.

До ліквідації пожеж залучили 111 рятувальників та 26 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

"На жаль, постраждали 5 людей. Усім надається необхідна медична допомога", — додав Негода.

Допис Негоди. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські окупанти атакували Тернопіль. Частина міста залишилася без електроенергії.

Ворог обстрілював місто ракетами та ударними безпілотниками.