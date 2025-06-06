Російський обстріл Тернополя 6 червня — окупанти поранили людей

Нічний обстріл Тернополя — в ОВА повідомили про поранених
У Тернополі триває ліквідація наслідків російського обстрілу ракетами "Калібр" та безпілотниками типу Shahed. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих.
Про це повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Негода у Telegram у пʼятницю, 6 червня.
Наслідки російського обстрілу Тернополя 6 червня
За попередньою інформацією, загарбники пошкодили промислову інфраструктуру місцевих підприємств.
До ліквідації пожеж залучили 111 рятувальників та 26 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
"На жаль, постраждали 5 людей. Усім надається необхідна медична допомога", — додав Негода.
Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські окупанти атакували Тернопіль. Частина міста залишилася без електроенергії.
Ворог обстрілював місто ракетами та ударними безпілотниками.
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