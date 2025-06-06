Российский обстрел Тернополя 6 июня — оккупанты ранили людей

Последствия атаки на Тернополь 6 июня. Фото: ГСЧС

В Тернополе продолжается ликвидация последствий российского обстрела ракетами "Калибр" и беспилотниками типа Shahed. Сейчас известно о пяти пострадавших.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода в Telegram в пятницу, 6 июня.

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По предварительной информации, захватчики повредили промышленную инфраструктуру местных предприятий.

К ликвидации пожаров привлекли 111 спасателей и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

"К сожалению, пострадали 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — добавил Негода.

Пост Негоды. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Тернополь. Часть города осталась без электроэнергии.

Враг обстреливал город ракетами и ударными беспилотниками.