Российский обстрел Тернополя 6 июня — оккупанты ранили людей

Ночной обстрел Тернополя — в ОВА сообщили о раненых
В Тернополе продолжается ликвидация последствий российского обстрела ракетами "Калибр" и беспилотниками типа Shahed. Сейчас известно о пяти пострадавших.
Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода в Telegram в пятницу, 6 июня.
Последствия российского обстрела Тернополя 6 июня
По предварительной информации, захватчики повредили промышленную инфраструктуру местных предприятий.
К ликвидации пожаров привлекли 111 спасателей и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.
"К сожалению, пострадали 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — добавил Негода.
Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Тернополь. Часть города осталась без электроэнергии.
Враг обстреливал город ракетами и ударными беспилотниками.
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