Рятувальна операція в Луцьку — під завалами знайшли загиблого

Рятувальники біля пошкодженого будинку. Фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 6 червня, здійснили обстріл Луцька, зафіксовано численні руйнування. Рятувальники шукають людей, які можуть перебувати під завалами одного з будинків.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

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Атака на Луцьк 6 червня

"Внаслідок нічної російської атаки у Луцьку зафіксовані численні руйнування та пожежі. Постраждали щонайменше 16 людей", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що з пошкодженої дев'ятиповерхівки рятувальники та поліцейські евакуювали п'ятеро людей та декілька домашніх тварин. Ймовірно, під завалами ще можуть перебувати люди.

Автомобілі ДСНС на місці атаки. Фото: ДСНС

Рятувальники несуть жінку. Фото: ДСНС

Евакуація людини. Фото: ДСНС

Евакуація мешканки будинку. Фото: ДСНС

Рятувальники допомагають пораненій. Фото: ДСНС

Через ворожі удари пошкоджений житловий будинок, адміністративні будівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення, а також автомобілі. Наразі співробітники ДСНС ліквідували всі загоряння.

Працівники ДСНС на місці атаки. Фото: ДСНС

Собака допомагає на місці атаки. Фото: ДСНС

Рятувальники біля будинку. Фото: ДСНС

Розбір завалів у Луцьку. Фото: ДСНС

На місці події працюють усі служби, залучені 86 рятувальників, 21 одиниця техніки ДСНС. Крім того, розгорнуто "Пункт незламності", працюють психологи ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.

Скриншот допису ДСНС

Згодом міський голова Олег Поліщук повідомив, що рятувальники знайшли тіло молодого хлопця під завалами будинку в Луцьку.

Скриншот допису Поліщука

Раніше стало відомо, що для атаки на Луцьк було застосовано 15 ударних дронів і шість ракет.

Однією з ворожих цілей став готель "Мотор", в якому проживали члени національної збірної України з легкої атлетики.