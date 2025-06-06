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Головна Армія У Луцьку під завалами шукають людей — відомо про загиблого

У Луцьку під завалами шукають людей — відомо про загиблого

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Дата публікації: 6 червня 2025 15:20
Рятувальна операція в Луцьку — під завалами знайшли загиблого
Рятувальники біля пошкодженого будинку. Фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 6 червня, здійснили обстріл Луцька, зафіксовано численні руйнування. Рятувальники шукають людей, які можуть перебувати під завалами одного з будинків.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

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Атака на Луцьк 6 червня

"Внаслідок нічної російської атаки у Луцьку зафіксовані численні руйнування та пожежі. Постраждали щонайменше 16 людей", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що з пошкодженої дев'ятиповерхівки рятувальники та поліцейські евакуювали п'ятеро людей та декілька домашніх тварин. Ймовірно, під завалами ще можуть перебувати люди.

Рятувальна операція: ДСНС на місці атаки в Луцьку
Автомобілі ДСНС на місці атаки. Фото: ДСНС
Рятувальники продовжують пошуки під завалами будинку в Луцьку
Рятувальники несуть жінку. Фото: ДСНС
Пожежі після російського обстрілу Луцька 6 червня
Евакуація людини. Фото: ДСНС
Зруйновані оселі цивільних у Луцьку внаслідок атаки РФ
Евакуація мешканки будинку. Фото: ДСНС
Евакуація постраждалих від атаки на Луцьк 6 червня
Рятувальники допомагають пораненій. Фото: ДСНС

Через ворожі удари пошкоджений житловий будинок, адміністративні будівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення, а також автомобілі. Наразі співробітники ДСНС ліквідували всі загоряння. 

15 дронів і 6 ракет атакували Луцьк 6 червня
Працівники ДСНС на місці атаки. Фото: ДСНС
Руїни дев’ятиповерхівки: собака шукає людей під завалами
Собака допомагає на місці атаки. Фото: ДСНС
Під завалами у Луцьку виявили тіло молодого хлопця
Рятувальники біля будинку. Фото: ДСНС
Автівки згоріли дотла: наслідки ворожої атаки на Луцьк
Розбір завалів у Луцьку. Фото: ДСНС

На місці події працюють усі служби, залучені 86 рятувальників, 21 одиниця техніки ДСНС. Крім того, розгорнуто "Пункт незламності", працюють психологи ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.

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Скриншот допису ДСНС

Згодом міський голова Олег Поліщук повідомив, що рятувальники знайшли тіло молодого хлопця під завалами будинку в Луцьку.

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Скриншот допису Поліщука

Раніше стало відомо, що для атаки на Луцьк було застосовано 15 ударних дронів і шість ракет.

Однією з ворожих цілей став готель "Мотор", в якому проживали члени національної збірної України з легкої атлетики.

ДСНС Луцьк ракети дрони війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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