Спасательная операция в Луцке - под завалами нашли погибшего

Спасатели возле поврежденного дома. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на пятницу, 6 июня, совершили обстрел Луцка, зафиксированы многочисленные разрушения. Спасатели ищут людей, которые могут находиться под завалами одного из домов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Атака на Луцк 6 июня

"В результате ночной российской атаки в Луцке зафиксированы многочисленные разрушения и пожары. Пострадали по меньшей мере 16 человек", — говорится в сообщении.

Известно, что из поврежденной девятиэтажки спасатели и полицейские эвакуировали пять человек и несколько домашних животных. Вероятно, под завалами еще могут находиться люди.

Автомобили ГСЧС на месте атаки. Фото: ГСЧС

Спасатели несут женщину. Фото: ГСЧС

Эвакуация человека. Фото: ГСЧС

Эвакуация жительницы дома. Фото: ГСЧС

Спасатели помогают раненой. Фото: ГСЧС

Из-за вражеских ударов поврежден жилой дом, административные здания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения, а также автомобили. Сейчас сотрудники ГСЧС ликвидировали все возгорания.

Работники ГСЧС на месте атаки. Фото: ГСЧС

Собака помогает на месте атаки. Фото: ГСЧС

Спасатели возле дома. Фото: ГСЧС

Разбор завалов в Луцке, фото: ГСЧС

На месте происшествия работают все службы, привлечены 86 спасателей, 21 единица техники ГСЧС. Кроме того, развернут "Пункт несокрушимости", работают психологи ГСЧС и волонтеры Украинского Красного Креста.

Скриншот поста ГСЧС

Позже городской голова Олег Полищук сообщил, что спасатели нашли тело молодого парня под завалами дома в Луцке.

Скриншот поста Полищука

Ранее стало известно, что для атаки на Луцк было применено 15 ударных дронов и шесть ракет.

Одной из вражеских целей стал отель "Мотор", в котором проживали члены национальной сборной Украины по легкой атлетике.