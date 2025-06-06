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В Луцке под завалами ищут людей — известно о погибшем

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Дата публикации 6 июня 2025 15:20
Спасательная операция в Луцке - под завалами нашли погибшего
Спасатели возле поврежденного дома. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на пятницу, 6 июня, совершили обстрел Луцка, зафиксированы многочисленные разрушения. Спасатели ищут людей, которые могут находиться под завалами одного из домов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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Атака на Луцк 6 июня

"В результате ночной российской атаки в Луцке зафиксированы многочисленные разрушения и пожары. Пострадали по меньшей мере 16 человек", — говорится в сообщении.

Известно, что из поврежденной девятиэтажки спасатели и полицейские эвакуировали пять человек и несколько домашних животных. Вероятно, под завалами еще могут находиться люди.

Рятувальна операція: ДСНС на місці атаки в Луцьку
Автомобили ГСЧС на месте атаки. Фото: ГСЧС
Рятувальники продовжують пошуки під завалами будинку в Луцьку
Спасатели несут женщину. Фото: ГСЧС
Пожежі після російського обстрілу Луцька 6 червня
Эвакуация человека. Фото: ГСЧС
Зруйновані оселі цивільних у Луцьку внаслідок атаки РФ
Эвакуация жительницы дома. Фото: ГСЧС
Евакуація постраждалих від атаки на Луцьк 6 червня
Спасатели помогают раненой. Фото: ГСЧС

Из-за вражеских ударов поврежден жилой дом, административные здания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения, а также автомобили. Сейчас сотрудники ГСЧС ликвидировали все возгорания.

15 дронів і 6 ракет атакували Луцьк 6 червня
Работники ГСЧС на месте атаки. Фото: ГСЧС
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Собака помогает на месте атаки. Фото: ГСЧС
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Спасатели возле дома. Фото: ГСЧС
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Разбор завалов в Луцке, фото: ГСЧС

На месте происшествия работают все службы, привлечены 86 спасателей, 21 единица техники ГСЧС. Кроме того, развернут "Пункт несокрушимости", работают психологи ГСЧС и волонтеры Украинского Красного Креста.

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Скриншот поста ГСЧС

Позже городской голова Олег Полищук сообщил, что спасатели нашли тело молодого парня под завалами дома в Луцке.

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Скриншот поста Полищука

Ранее стало известно, что для атаки на Луцк было применено 15 ударных дронов и шесть ракет.

Одной из вражеских целей стал отель "Мотор", в котором проживали члены национальной сборной Украины по легкой атлетике.

ГСЧС Луцк ракеты дроны война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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