Спасательная операция в Луцке - под завалами нашли погибшего

В Луцке под завалами ищут людей — известно о погибшем
Российские войска в ночь на пятницу, 6 июня, совершили обстрел Луцка, зафиксированы многочисленные разрушения. Спасатели ищут людей, которые могут находиться под завалами одного из домов.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.
Атака на Луцк 6 июня
"В результате ночной российской атаки в Луцке зафиксированы многочисленные разрушения и пожары. Пострадали по меньшей мере 16 человек", — говорится в сообщении.
Известно, что из поврежденной девятиэтажки спасатели и полицейские эвакуировали пять человек и несколько домашних животных. Вероятно, под завалами еще могут находиться люди.
Из-за вражеских ударов поврежден жилой дом, административные здания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения, а также автомобили. Сейчас сотрудники ГСЧС ликвидировали все возгорания.
На месте происшествия работают все службы, привлечены 86 спасателей, 21 единица техники ГСЧС. Кроме того, развернут "Пункт несокрушимости", работают психологи ГСЧС и волонтеры Украинского Красного Креста.
Позже городской голова Олег Полищук сообщил, что спасатели нашли тело молодого парня под завалами дома в Луцке.
Ранее стало известно, что для атаки на Луцк было применено 15 ударных дронов и шесть ракет.
Одной из вражеских целей стал отель "Мотор", в котором проживали члены национальной сборной Украины по легкой атлетике.
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