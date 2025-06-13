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Главная Армия Впервые в истории один российский Су-25 сбил другой — видео

Впервые в истории один российский Су-25 сбил другой — видео

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Дата публикации 13 июня 2025 21:39
Дружественный огонь - один самолет Су-25 сбил другой российский самолет
Сбитие самолета. Фото: скриншот из видео
Ключові моменти Сбитие самолета Су-25 13 июня

В небе над Украиной в пятницу, 13 июня, был сбит российский истребитель Су-25. Впервые в истории его сбил другой самолет аналогичной модели.

Об этом пишут российские СМИ.

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Сбитие самолета Су-25 13 июня

На видео видно, как ведомый российский штурмовик во время атаки неуправляемыми ракетами по украинским позициям случайно задел ведущий самолет, сбив его.

Пилоту другого Су-25 удалось катапультироваться. По данным российских СМИ, инцидент произошел якобы вблизи Соледара Донецкой области.

Напомним, во время спецоперации "Паутина" СБУ поразила по меньшей мере 41 самолет стратегической авиации РФ. Во время следующей массированной атаки на Украину враг поднимал в небо уже семь самолетов.

Также в СБУ показали интересные кадры с одного из дронов, который попал в российский самолет.

Донецкая область обстрелы самолеты истребитель война в Украине фронт
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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