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Головна Армія Операція "Павутина" — в СБУ показали нове відео з дрона

Операція "Павутина" — в СБУ показали нове відео з дрона

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Дата публікації: 7 червня 2025 16:58
В СБУ показали нове відео, як дрон атакував аеродром РФ
Палаюча авіація на аеродромі "Бєлая". Фото: скриншот з відео

Служба безпеки України показала нове відео зі спецоперації "Павутина". Внаслідок неї вдалося уразити 41 російський бомбардувальник.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба СБУ у Telegram у суботу, 7 червня.

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На відео видно шлях одного з FPV-дронів від моменту вильоту з даху будиночка у вантажівці до ураження російського літака Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая".

Так, безпілотнику вдалося пролетіти значну відстань перш ніж він вдарив по бомбардувальнику. Він безперешкодно залетів на територію аеродрому, на якому вже горіли кілька інших літаків. 

як дрони атакували російську авіацію 1 червня - відео від СБУ
Палаюча авіація РФ. Фото: скриншот з відео

Зазначимо, що в рамках операції СБУ атакувала одразу чотири військові аеродроми — "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая", на яких була розміщена стратегічна авіація, що регулярно обстрілює Україну.

В СБУ зауважили, що операцією безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського.

Відомо, що орієнтовна вартість уражених літаків перевищує 7 мільярдів доларів. А загальні втрати становлять 41 одиницю, серед яких: А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, "Ан-12" та "Іл-78".

Нагадаємо, після ураження російських літаків під час останньої масованої атаки росіяни підіймали в небо лише сім бомбардувальників.

А Президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі операції "Павутина". За його словами, для неї використовували лише зброю власного виробництва.

СБУ спецоперація дрони війна в Україні атака авіація
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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