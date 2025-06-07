Зеленський розповів деталі спецоперації СБУ Павутина

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці спецоперації Служби безпеки "Павутина". За його словами, використовувалася виключно українська зброя.

Про це український лідер розповів в інтервʼю ABC News у суботу, 7 червня.

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Унікальна спецоперація "Павутина"

Зеленський зазначив, що за його ініціативою під час ударів по російських аеродромах не застосовувалося обладнання, надане партнерами України.

"Я дуже хотів, щоб ми використовували тільки те, що ми виробляємо, і щоб розмежування було дуже чітким", — пояснив український лідер.

Водії вантажівок з дронами

Глава держави розповів, що водії вантажівок у Росії не знали про свою участь в спецоперації "Павутина".

"Вони нічого не знали. Вони просто виконували свою роботу", — наголосив Зеленський.

FPV-дрони, залучені в ударах по російських аеродромах, транспортувалися у спеціально переобладнаних контейнерах із відкидним дахом.

Після доставки дахи цих "модульних будиночків" дистанційно відкривали, після чого безпілотники запускалися в напрямку заданих цілей.

Нагадаємо, росіяни намагаються приховати реальні масштаби втрат у стратегічній авіації внаслідок спецоперації СБУ "Павутина".

Раніше у Службі безпеці показали унікальні кадри спецоперації. Загалом було уражено 41 військовий літак стратегічної авіації окупантів.