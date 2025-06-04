Операція "Павутина" — росіяни намагаються применшити масштаби втрат стратегічної авіації після удару СБУ

Російський літак. Фото: скриншот

Після масштабної операції СБУ під назвою "Павутина", внаслідок якої було уражено 41 російський літак, окупанти намагаються приховати реальні масштаби втрат у стратегічній авіації. Росіяни розміщують замість пошкоджених літаків цілі.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE в СБУ.

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За даними джерел в СБУ, росіяни доставляють на місця пошкоджених бортів цілі літаки, аби створити враження, що техніка вціліла — щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів.

OSINT-дослідники підтверджують такі російські маніпуляції. Так, за їхніми словами, на одному з аеродромів супутникові знімки за 2 червня зафіксували знищений Ту-95.

А вже на знімках за 4 червня на тому самому місці з’явився такий самий літак, але неушкоджений. При цьому, як зазначають аналітики, під ним добре видно сліди пожежі — обгорілу злітну смугу, яка вказує на те, що раніше там дійсно стояв знищений борт.

"Вони поставили його саме в такому положенні, як до цього стояв уражений літак. Але на знімку видно обгоріле летовище під ним", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію прямо в глибокому тилу Росії, в результаті якої було виведено з ладу 41 літак стратегічної авіації. Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про деталі та досягнення цієї масштабної операції, яка отримала назву "Павутина".