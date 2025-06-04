Операция "Паутина" — россияне пытаются преуменьшить масштабы потерь стратегической авиации после удара СБУ

Российский самолет. Фото: скриншот

После масштабной операции СБУ под названием "Паутина", в результате которой был поражен 41 российский самолет, оккупанты пытаются скрыть реальные масштабы потерь в стратегической авиации. Россияне размещают вместо поврежденных самолетов целые.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в СБУ.

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По данным источников в СБУ, россияне доставляют на места поврежденных бортов целые самолеты, чтобы создать впечатление, что техника уцелела — чтобы на спутниковых снимках не было видно пораженных бортов.

OSINT-исследователи подтверждают такие российские манипуляции. Так, по их словам, на одном из аэродромов спутниковые снимки за 2 июня зафиксировали уничтоженный Ту-95.

А уже на снимках за 4 июня на том же месте появился такой же самолет, но неповрежденный. При этом, как отмечают аналитики, под ним хорошо видны следы пожара — обгоревшую взлетную полосу, которая указывает на то, что ранее там действительно стоял уничтоженный борт.

"Они поставили его именно в таком положении, как до этого стоял пораженный самолет. Но на снимке видно обгоревший аэродром под ним", — отмечают аналитики.

Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию прямо в глубоком тылу России, в результате которой был выведен из строя 41 самолет стратегической авиации. Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о деталях и достижениях этой масштабной операции, которая получила название "Паутина".