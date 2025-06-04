СБУ представила подробиці операції "Павутина" - відео

Кадри операції "Павутина". Фото: скриншот

Служба безпеки України оприлюднила унікальні кадри спецоперації "Павутина", в ході якої було уражено 41 літак стратегічної авіації Росії. Цю масштабну операцію особисто контролював Президент Володимир Зеленський, а реалізовували її голова СБУ Василь Малюк та його команда.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у середу, 4 червня.

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На оприлюднених відео видно точні удари FPV-дронів по чотирьох ворожих аеродромах — "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая", де базувалася російська стратегічна авіація. Саме з цих баз регулярно здійснювалися обстріли українських міст.

Серед знищеної техніки — літаки моделей "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також транспортні "Ан-12" і "Іл-78".

Загалом противник втратив 41 одиницю авіації, значна частина яких знищена безповоротно, а відновлення інших може тривати роками.

Під час операції застосовували передові технології керування безпілотниками, що поєднували автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне управління. Дрони могли самостійно продовжувати виконання завдання у разі втрати сигналу, слідуючи за заздалегідь заданим маршрутом, і автоматично атакувати визначені цілі.

За попередніми оцінками, загальна вартість знищеної техніки перевищує 7 мільярдів доларів США.

Раніше в Службі безпеці України надали унікальні кадри підготовки до спецоперації з ураження стратегічної авіації Росії.

Крім того, у мережі показали кадри наслідків атаки українських дронів по авіабазі "Бєлая", розташованій в Іркутській області.