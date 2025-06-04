СБУ представила подробности операции "Паутина" - видео

Кадры операции "Паутина". Фото: скриншот

Служба безопасности Украины обнародовала уникальные кадры спецоперации "Паутина", в ходе которой был поражен 41 самолет стратегической авиации России. Эту масштабную операцию лично контролировал Президент Владимир Зеленский, а реализовывали ее глава СБУ Василий Малюк и его команда.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 4 июня.

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На обнародованных видео видно точные удары FPV-дронов по четырем вражеским аэродромам — "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая", где базировалась российская стратегическая авиация. Именно с этих баз регулярно осуществлялись обстрелы украинских городов.

Среди уничтоженной техники — самолеты моделей "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также транспортные "Ан-12" и "Ил-78".

В целом противник потерял 41 единицу авиации, значительная часть которых уничтожена безвозвратно, а восстановление других может длиться годами.

Во время операции применяли передовые технологии управления беспилотниками, сочетающие автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное управление. Дроны могли самостоятельно продолжать выполнение задачи в случае потери сигнала, следуя по заранее заданному маршруту, и автоматически атаковать определенные цели.

По предварительным оценкам, общая стоимость уничтоженной техники превышает 7 миллиардов долларов США.

Ранее в Службе безопасности Украины предоставили уникальные кадры подготовки к спецоперации по поражению стратегической авиации России.

Кроме того, в сети показали кадры последствий атаки украинских дронов по авиабазе "Белая", расположенной в Иркутской области.