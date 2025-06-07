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Операция "Паутина" — Зеленский раскрыл детали об оружии

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Дата публикации 7 июня 2025 11:43
Зеленский рассказал детали спецоперации СБУ Паутина
Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности спецоперации Службы безопасности "Паутина". По его словам, использовалось исключительно украинское оружие.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью ABC News в субботу, 7 июня.

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Уникальная спецоперация "Паутина"

Зеленский отметил, что по его инициативе во время ударов по российским аэродромам не применялось оборудование, предоставленное партнерами Украины.

"Я очень хотел, чтобы мы использовали только то, что мы производим, и чтобы разграничение было очень четким", — пояснил украинский лидер.

Водители грузовиков с дронами

Глава государства рассказал, что водители грузовиков в России не знали о своем участии в спецоперации "Паутина".

"Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу", — подчеркнул Зеленский.

FPV-дроны, задействованные в ударах по российским аэродромам, транспортировались в специально переоборудованных контейнерах с откидной крышей.

После доставки крыши этих "модульных домиков" дистанционно открывали, после чего беспилотники запускались в направлении заданных целей.

Напомним, россияне пытаются скрыть реальные масштабы потерь в стратегической авиации в результате спецоперации СБУ "Паутина".

Ранее в Службе безопасности показали уникальные кадры спецоперации. Всего был поражен 41 военный самолет стратегической авиации оккупантов.

Владимир Зеленский СБУ оружие Украина самолеты Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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