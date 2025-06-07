В СБУ показали новое видео, как дрон атаковал аэродром РФ

Горящая авиация на аэродроме "Белая". Фото: скриншот из видео

Служба безопасности Украины показала новое видео со спецоперации "Паутина". В результате нее удалось поразить 41 российский бомбардировщик.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба СБУ в Telegram в субботу, 7 июня.

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На видео видно путь одного из FPV-дронов от момента вылета с крыши домика в грузовике до поражения российского самолета Ту-22М3 на аэродроме "Белая".

Так, беспилотнику удалось пролететь значительное расстояние, прежде чем он ударил по бомбардировщику. Он беспрепятственно залетел на территорию аэродрома, на котором уже горели несколько других самолетов.

Горящая авиация РФ. Фото: скриншот из видео

Отметим, что в рамках операции СБУ атаковала сразу четыре военных аэродрома — "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая", на которых была размещена стратегическая авиация, которая регулярно обстреливает Украину.

В СБУ отметили, что операцией непосредственно руководил председатель СБУ Василий Малюк по поручению Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского.

Известно, что ориентировочная стоимость пораженных самолетов превышает 7 миллиардов долларов. А общие потери составляют 41 единицу, среди которых: А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, "Ан-12" и "Ил-78".

Напомним, после поражения российских самолетов во время последней массированной атаки россияне поднимали в небо только семь бомбардировщиков.

А Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые детали операции "Паутина". По его словам, для нее использовали только оружие собственного производства.