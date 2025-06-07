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Операция "Паутина" — в СБУ показали новое видео с дрона

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Дата публикации 7 июня 2025 16:58
В СБУ показали новое видео, как дрон атаковал аэродром РФ
Горящая авиация на аэродроме "Белая". Фото: скриншот из видео

Служба безопасности Украины показала новое видео со спецоперации "Паутина". В результате нее удалось поразить 41 российский бомбардировщик.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба СБУ в Telegram в субботу, 7 июня.

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На видео видно путь одного из FPV-дронов от момента вылета с крыши домика в грузовике до поражения российского самолета Ту-22М3 на аэродроме "Белая".

Так, беспилотнику удалось пролететь значительное расстояние, прежде чем он ударил по бомбардировщику. Он беспрепятственно залетел на территорию аэродрома, на котором уже горели несколько других самолетов.

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Горящая авиация РФ. Фото: скриншот из видео

Отметим, что в рамках операции СБУ атаковала сразу четыре военных аэродрома — "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая", на которых была размещена стратегическая авиация, которая регулярно обстреливает Украину.

В СБУ отметили, что операцией непосредственно руководил председатель СБУ Василий Малюк по поручению Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского.

Известно, что ориентировочная стоимость пораженных самолетов превышает 7 миллиардов долларов. А общие потери составляют 41 единицу, среди которых: А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, "Ан-12" и "Ил-78".

Напомним, после поражения российских самолетов во время последней массированной атаки россияне поднимали в небо только семь бомбардировщиков.

А Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые детали операции "Паутина". По его словам, для нее использовали только оружие собственного производства.

СБУ спецоперация дроны война в Украине атака авиация
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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