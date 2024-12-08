Спецпризначенці вибили окупантів з позиції — ефектне відео

Бійці ССО. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, днями воїни третього полку ССО зачистили ворожі позиції на одному з напрямків.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ССО у Telegram у неділю, 8 грудня.

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Після того, як оператори ССО зачистили ворожі позиції, вони закріпились та завели туди підрозділ Сил оборони.

Коли тактична група увірвалася на позиції ворога, зав'язався бій. Українські захисники знищили трьох російських військових і ще одного змусили здатися в полон.

"Під час спеціальних дій ворог намагався з дронів скидати гранати, проте воїни ССО зі стрілецької зброї збили чотири російських "Мавіки", — йдеться у повідомленні.

У ССО уточнили, що після успішного виконання завдання група відійшла з одним пораненим побратимом.

Скриншот допису ССО

Нагадаємо, прикордонники знищили танк, артилерію та боєкомплект ворога на Краматорському напрямку.

А на Сумщині військовослужбовці ДПСУ знищили бліндаж з боєприпасами ворога, який виявили за допомогою дрона.