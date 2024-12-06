Бійці ДПСУ знищили військову техніку РФ та склад зі снарядами на Донеччині

Російське авто. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню військову техніку на нашій землі. Прикордонники знищили танк, артилерію та боєкомплект ворога.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у п'ятницю, 6 грудня.

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Знищення окупантів

Оператори ударних дронів РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" завдали ударів по російських цілях на Краматорському напрямку.

Протягом тижня воїни поцілили в танк, артилерію та склади з боєприпасами ворога. Крім того, прикордонники ліквідували близько десятка окупантів.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, на Сумщині прикордонники знищили ворожі об’єкти за допомогою дронів.

Також ми писали, що прикордонники розбили російську техніку та склади з боєкомплектами на Краматорському напрямку.