Бійці ДПСУ знищили військову техніку РФ та склад зі снарядами на Донеччині

Захисники знищили техніку та склад з боєприпасами РФ — відео
Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню військову техніку на нашій землі. Прикордонники знищили танк, артилерію та боєкомплект ворога.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у п'ятницю, 6 грудня.
Знищення окупантів
Оператори ударних дронів РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" завдали ударів по російських цілях на Краматорському напрямку.
Протягом тижня воїни поцілили в танк, артилерію та склади з боєприпасами ворога. Крім того, прикордонники ліквідували близько десятка окупантів.
Нагадаємо, на Сумщині прикордонники знищили ворожі об’єкти за допомогою дронів.
Також ми писали, що прикордонники розбили російську техніку та склади з боєкомплектами на Краматорському напрямку.
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