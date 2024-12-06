Бойцы ГНСУ уничтожили военную технику РФ и склад со снарядами в Донецкой области

Российское авто. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их военную технику на нашей земле. Пограничники уничтожили танк, артиллерию и боекомплект противника.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 6 декабря.

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Уничтожение оккупантов

Операторы ударных дронов РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" нанесли удары по российским целям на Краматорском направлении.

В течение недели воины попали в танк, артиллерию и склады с боеприпасами врага. Кроме того, пограничники ликвидировали около десятка оккупантов.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, на Сумщине пограничники уничтожили вражеские объекты с помощью дронов.

Также мы писали, что пограничники разбили российскую технику и склады с боекомплектами на Краматорском направлении.