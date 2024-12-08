Спецназовцы выбили окупантов с позиции — эффектное видео

Бойцы ССО. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. На днях воины третьего полка ССО зачистили вражеские позиции на одном из направлений.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ССО в Telegram в воскресенье, 8 декабря.

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Атака на вражеские позиции

После того как операторы ССО зачистили вражеские позиции, они закрепились и завели туда подразделение Сил обороны.

Когда тактическая группа ворвалась на позиции врага, завязался бой. Украинские защитники уничтожили троих российских военных и еще одного заставили сдаться в плен.

"Во время специальных действий враг пытался с дронов сбрасывать гранаты, однако воины ССО из стрелкового оружия сбили четыре российских "Мавика", — говорится в сообщении.

В ССО уточнили, что после успешного выполнения задания группа отошла с одним раненым побратимом.

Скриншот поста ССО

Напомним, пограничники уничтожили танк, артиллерию и боекомплект врага на Краматорском направлении.

А в Сумской области военнослужащие ГПСУ уничтожили блиндаж с боеприпасами врага, который обнаружили с помощью дрона.