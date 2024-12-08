Спецназовцы выбили окупантов с позиции — эффектное видео

Воины ССО ворвались на позиции РФ и выбили врага — видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. На днях воины третьего полка ССО зачистили вражеские позиции на одном из направлений.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ССО в Telegram в воскресенье, 8 декабря.
Атака на вражеские позиции
После того как операторы ССО зачистили вражеские позиции, они закрепились и завели туда подразделение Сил обороны.
Когда тактическая группа ворвалась на позиции врага, завязался бой. Украинские защитники уничтожили троих российских военных и еще одного заставили сдаться в плен.
"Во время специальных действий враг пытался с дронов сбрасывать гранаты, однако воины ССО из стрелкового оружия сбили четыре российских "Мавика", — говорится в сообщении.
В ССО уточнили, что после успешного выполнения задания группа отошла с одним раненым побратимом.
Напомним, пограничники уничтожили танк, артиллерию и боекомплект врага на Краматорском направлении.
А в Сумской области военнослужащие ГПСУ уничтожили блиндаж с боеприпасами врага, который обнаружили с помощью дрона.
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