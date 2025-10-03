Відео
Україна
Воїни ССО уразили дронами важливі обʼєкти російської ППО

Воїни ССО уразили дронами важливі обʼєкти російської ППО

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 18:51
Воїни ССО уразили російські обʼєкти ППО у Воронезькій області
Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Воїни Сил спеціальних операцій України уразили важливі обʼєкти російської протиповітряної оборони. Військові застосували ударні дрони.

Про це повідомила пресслужба ССО у Telegram у пʼятницю, 3 жовтня.

Читайте також:

Ураження обʼєктів ППО Росії

Ударними дронами бійці ССО уразили:

  • РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена";
  • трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2". 

Відомо, що РЛС П-14Ф "Лена" була елементом системи контролю повітряного простору біля військової авіабази ВПС РФ Бутурлинівка Воронезької області.

Ураження обʼєктів ППО у Росії
Уражені обʼєкти. Фото: ССО

А ТРЛК "Сопка-2" входила до комплексу суцільного контролю повітряного простору вздовж українського кордону. Об’єкт було уражено в селі Гармашівка Воронезької області.

У ССО зазначили, що обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським дронам, але безуспішно.

"ССО України продовжують завдати важкі удари для ворога, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу", — йдеться у повідомленні.

null
Допис ССО. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін назвав пріоритет українських воїнів.

Раніше захисники показали, як знищують російських окупантів на Покровському напрямку в Донецькій області.

війна Україна ППО ССО Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
