79-а бригада показала відео боїв з Покровського напрямку

Десантники показали, як нищать окупантів біля Покровська — відео
Дата публікації: 2 жовтня 2025 10:01
Момент ураження окупантів. Фото: кадр із відео
Українські воїни нищать російських загарбників на Покровському напрямку. Зокрема, поблизу н.п. Мирноград працює 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада.
У пресслужбі 79 ОДШБр у четвер, 2 жовтня, показали фрагменти боїв.
Окупанти зазнають значних втрат на Покровському напрямку
"Ворог продовжує нести значні втрати від десантників 79 бригади у спробах просунутися до Мирнограда та Покровська", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про успішну операцію ЗСУ на Добропільському напрямку. Ворог зазнав максимальних втрат.
Також повідомлялося, що Україна готує атаку на РФ. З цією метою США поділяться з українськими воїнами розвідданими.
