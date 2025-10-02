Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Десантники показали, як нищать окупантів біля Покровська — відео

Десантники показали, як нищать окупантів біля Покровська — відео

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 10:01
79-а бригада показала відео боїв з Покровського напрямку
Момент ураження окупантів. Фото: кадр із відео

Українські воїни нищать російських загарбників на Покровському напрямку. Зокрема, поблизу н.п. Мирноград працює 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада.

У пресслужбі 79 ОДШБр у четвер, 2 жовтня, показали фрагменти боїв.

Реклама
Читайте також:

Окупанти зазнають значних втрат на Покровському напрямку

"Ворог продовжує нести значні втрати від десантників 79 бригади у спробах просунутися до Мирнограда та Покровська", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про успішну операцію ЗСУ на Добропільському напрямку. Ворог зазнав максимальних втрат.

Також повідомлялося, що Україна готує атаку на РФ. З цією метою США поділяться з українськими воїнами розвідданими.

ЗСУ Донецька область окупанти десант Покровськ
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації