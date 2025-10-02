79-а бригада показала відео боїв з Покровського напрямку

Момент ураження окупантів. Фото: кадр із відео

Українські воїни нищать російських загарбників на Покровському напрямку. Зокрема, поблизу н.п. Мирноград працює 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада.

У пресслужбі 79 ОДШБр у четвер, 2 жовтня, показали фрагменти боїв.

"Ворог продовжує нести значні втрати від десантників 79 бригади у спробах просунутися до Мирнограда та Покровська", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про успішну операцію ЗСУ на Добропільському напрямку. Ворог зазнав максимальних втрат.

Також повідомлялося, що Україна готує атаку на РФ. З цією метою США поділяться з українськими воїнами розвідданими.