Україна
Чим небезпечна нестабільна ротація в ЗСУ — військовий відповів

Чим небезпечна нестабільна ротація в ЗСУ — військовий відповів

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 05:21
Боєць ЗСУ зазначив, що відсутність ротації негативно впливає на бійців і вони можуть допускати фатальні помилки
Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці звертаються до держави з вимогою справедливого ставлення. Особливо це стосується забезпечення справедливих умов служби для ЗСУ, адже погана ротація призводить до фатальних помилок.

Таке зауваження під час етеру "Київського часу" висловив боєць ЗСУ Максим Несміянов.

Читайте також:

Що конкретно хотіли б бійці від чиновників

За словами бійця, наразі відсутні чіткі визначення термінів служби, механізми демобілізації та належна ротація особового складу. Крім того, розмір заробітної плати не дозволяє військовим забезпечити свій мінімальний рівень проживання.

"Військові хочуть почути про конкретні рішення — "справедливість для військових", а не лише слова подяки", — зазначив Несміянов. 

Військовий підкреслив, що затяжна відсутність удома та нестабільні умови служби негативно впливають на психологічний стан бійців та збільшують ризик небойових втрат через фатальні помилки. 

Раніше ми повідомляли, що ротація може впливати на виплати, які отримує боєць ЗСУ. Все залежить від місця перебування військовослужбовця. 

Також стало відомо, що Кабмін ухвалив низку рішень, спрямованих на поліпшення умов служби та підвищення підтримки військовослужбовців. Мова йде про електронні рапорти та деяку компенсацію при лікуванні.

