Свириденко оголосила про зміни в ЗСУ, що стосуються лікування та переведення в інші підрозділи

З нагоди Дня Захисників і Захисниць України Кабмін ухвалив низку важливих рішень, спрямованих на поліпшення умов служби та підвищення підтримки військовослужбовців. Мова йде про електронні рапорти та компенсацію лікування.

Про це у своєму Telegram повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

Які рішення прийняв Кабмін для ЗСУ

Свириденко проінформувала, що відтепер спрощено процедуру переведення між ЗСУ та Національною гвардією. Військові зможуть подати електронний рапорт через застосунок "Армія+" для зміни місця служби, а чіткі терміни розгляду заяв (3 дні для командирів військових частин та 5 днів для кадрового центру ЗСУ) надають більшої певності та прозорості процесу.

Також захисники, які проходили лікування за кордоном, отримають від держави компенсацію на дорогу додому. Ці витрати передбачені в проєкті Державного бюджету, що підкреслює прагнення держави забезпечити підтримку військовим на всіх етапах, зокрема під час лікування та реабілітації.

А ще звільнено від оподаткування імпорт комплектуючих для виробництва зброї у випадках, коли вони були знищені під час виконання державних контрактів. Це дозволить підприємствам безперешкодно відновити виробництво, не зазнаючи додаткових фінансових навантажень, заявила прем'єрка.

Крім того, визначено порядок направлення українських військових до Спільного центру НАТО-Україна JATEC у польському Бидгощі. Це відкриє нові можливості для розвитку спільних проєктів з НАТО та підвищення сумісності армій. Українські військові зможуть поділитися своїм бойовим досвідом, отриманим в умовах сухопутної війни, що є унікальним і цінним для країн-членів НАТО.

Раніше стало відомо, що уряд запровадив мораторій на відключення світла та газу боржникам. Однак йдеться лише про українців, що проживають на прифронтових територіях.

