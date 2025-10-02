Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Кабмин принял важные решения для ВСУ — что именно изменилось

Кабмин принял важные решения для ВСУ — что именно изменилось

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 01:53
Свириденко объявила об изменениях в ВСУ, касающихся лечения и перевода в другие подразделения
Премьер Юлия Свириденко. Фото: Кабмин

По случаю Дня Защитников и Защитниц Украины Кабмин принял ряд важных решений, направленных на улучшение условий службы и повышение поддержки военнослужащих. Речь идет об электронных рапортах и компенсации лечения.

Об этом в своем Telegram сообщила премьер Юлия Свириденко.

Реклама
Читайте также:

Какие решения принял Кабмин для ВСУ

Свириденко проинформировала, что отныне упрощена процедура перевода между ВСУ и Национальной гвардией. Военные смогут подать электронный рапорт через приложение "Армия+" для изменения места службы, а четкие сроки рассмотрения заявлений (3 дня для командиров воинских частей и 5 дней для кадрового центра ВСУ) предоставляют большей уверенности и прозрачности процесса.

Также защитники, которые проходили лечение за рубежом, получат от государства компенсацию на дорогу домой. Эти расходы предусмотрены в проекте Государственного бюджета, что подчеркивает стремление государства обеспечить поддержку военным на всех этапах, в частности во время лечения и реабилитации.

А еще освобожден от налогообложения импорт комплектующих для производства оружия в случаях, когда они были уничтожены при выполнении государственных контрактов. Это позволит предприятиям беспрепятственно возобновить производство, не испытывая дополнительных финансовых нагрузок, заявила премьер.

Кроме того, определен порядок направления украинских военных в Совместный центр НАТО-Украина JATEC в польском Быдгоще. Это откроет новые возможности для развития совместных проектов с НАТО и повышения совместимости армий. Украинские военные смогут поделиться своим боевым опытом, полученным в условиях сухопутной войны, что является уникальным и ценным для стран-членов НАТО.

Ранее стало известно, что правительство ввело мораторий на отключение света и газа должникам. Однако речь идет только об украинцах, проживающих на прифронтовых территориях.

Также мы информировали, когда в Украине начнется отопительный сезон и к каким ценам готовиться.

ВСУ армия Юлия Свириденко правительство Армия+
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации