Свириденко объявила об изменениях в ВСУ, касающихся лечения и перевода в другие подразделения

Премьер Юлия Свириденко. Фото: Кабмин

По случаю Дня Защитников и Защитниц Украины Кабмин принял ряд важных решений, направленных на улучшение условий службы и повышение поддержки военнослужащих. Речь идет об электронных рапортах и компенсации лечения.

Об этом в своем Telegram сообщила премьер Юлия Свириденко.

Реклама

Читайте также:

Какие решения принял Кабмин для ВСУ

Свириденко проинформировала, что отныне упрощена процедура перевода между ВСУ и Национальной гвардией. Военные смогут подать электронный рапорт через приложение "Армия+" для изменения места службы, а четкие сроки рассмотрения заявлений (3 дня для командиров воинских частей и 5 дней для кадрового центра ВСУ) предоставляют большей уверенности и прозрачности процесса.

Также защитники, которые проходили лечение за рубежом, получат от государства компенсацию на дорогу домой. Эти расходы предусмотрены в проекте Государственного бюджета, что подчеркивает стремление государства обеспечить поддержку военным на всех этапах, в частности во время лечения и реабилитации.

А еще освобожден от налогообложения импорт комплектующих для производства оружия в случаях, когда они были уничтожены при выполнении государственных контрактов. Это позволит предприятиям беспрепятственно возобновить производство, не испытывая дополнительных финансовых нагрузок, заявила премьер.

Кроме того, определен порядок направления украинских военных в Совместный центр НАТО-Украина JATEC в польском Быдгоще. Это откроет новые возможности для развития совместных проектов с НАТО и повышения совместимости армий. Украинские военные смогут поделиться своим боевым опытом, полученным в условиях сухопутной войны, что является уникальным и ценным для стран-членов НАТО.

Ранее стало известно, что правительство ввело мораторий на отключение света и газа должникам. Однако речь идет только об украинцах, проживающих на прифронтовых территориях.

Также мы информировали, когда в Украине начнется отопительный сезон и к каким ценам готовиться.