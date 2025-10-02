Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Чем опасна нестабильная ротация в ВСУ — военный ответил

Чем опасна нестабильная ротация в ВСУ — военный ответил

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 05:21
Боец ВСУ отметил, что отсутствие ротации негативно влияет на бойцов и они могут допускать фатальные ошибки
Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие обращаются к государству с требованием справедливого отношения. Особенно это касается обеспечения справедливых условий службы для ВСУ, ведь плохая ротация приводит к фатальным ошибкам.

Такое замечание во время эфира "Київського часу" высказал боец ВСУ Максим Несмиянов.

Реклама
Читайте также:

Что конкретно хотели бы бойцы от чиновников

По словам бойца, пока отсутствуют четкие определения сроков службы, механизмы демобилизации и надлежащая ротация личного состава. Кроме того, размер заработной платы не позволяет военным обеспечить свой минимальный уровень проживания.

"Военные хотят услышать о конкретных решениях — "справедливость для военных", а не только слова благодарности", — отметил Несмиянов.

Военный подчеркнул, что затяжное отсутствие дома и нестабильные условия службы негативно влияют на психологическое состояние бойцов и увеличивают риск небоевых потерь из-за фатальных ошибок.

Ранее мы сообщали, что ротация может влиять на выплаты, которые получает боец ВСУ. Все зависит от места пребывания военнослужащего.

Также стало известно, что Кабмин принял ряд решений, направленных на улучшение условий службы и повышение поддержки военнослужащих. Речь идет об электронных рапортах и некоторой компенсации при лечении.

ВСУ армия военнослужащие военная служба ротация
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации