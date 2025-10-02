Боец ВСУ отметил, что отсутствие ротации негативно влияет на бойцов и они могут допускать фатальные ошибки

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие обращаются к государству с требованием справедливого отношения. Особенно это касается обеспечения справедливых условий службы для ВСУ, ведь плохая ротация приводит к фатальным ошибкам.

Такое замечание во время эфира "Київського часу" высказал боец ВСУ Максим Несмиянов.

Что конкретно хотели бы бойцы от чиновников

По словам бойца, пока отсутствуют четкие определения сроков службы, механизмы демобилизации и надлежащая ротация личного состава. Кроме того, размер заработной платы не позволяет военным обеспечить свой минимальный уровень проживания.

"Военные хотят услышать о конкретных решениях — "справедливость для военных", а не только слова благодарности", — отметил Несмиянов.

Военный подчеркнул, что затяжное отсутствие дома и нестабильные условия службы негативно влияют на психологическое состояние бойцов и увеличивают риск небоевых потерь из-за фатальных ошибок.

Ранее мы сообщали, что ротация может влиять на выплаты, которые получает боец ВСУ. Все зависит от места пребывания военнослужащего.

Также стало известно, что Кабмин принял ряд решений, направленных на улучшение условий службы и повышение поддержки военнослужащих. Речь идет об электронных рапортах и некоторой компенсации при лечении.