Головна Армія ЗСУ розбили Добропільський виступ, є просування — Сирський

ЗСУ розбили Добропільський виступ, є просування — Сирський

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 23:40
ЗСУ продовжують контрнаступ на Донеччині й, за словами Сирського, є великі успіхи
Олександр Сирський на нараді на Добропільському напрямку. Фото: Facebook / Сирський

В день, коли відзначається День захисників і захисниць України, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив поїздку на Добропільський напрямок, де триває контрнаступальна операція. Він провів аналіз виконання поставлених завдань з командирами військових частин ЗСУ та Національної гвардії.

Про результати поїздки та ситуацію на фронті Сирський доповів у своєму Facebook.

Читайте також:

Що відбувається на Добропільському напрямку

Сирський провів нараду на Добропіллі — що відбувається на фронті - фото 1
Олександр Сирський з командирами на Добропільському напрямку. Фото: Facebook / Сирський

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що Силами оборони України був розбитий так званий "Добропільський виступ" ворога, завдаючи йому максимальних втрат. За минулу добу було звільнено ще 2,2 кв. км української території, а також проведені ударно-пошукові дії на площі 3 кв. км в Покровському районі Донецької області для знищення противника.

Українські штурмові підрозділи просунулися на окремих напрямках від 100 до 1400 метрів, ліквідувавши 52 окупантів. Загальні втрати ворога за добу становлять 80 осіб.

За словами Сирського, загалом з початку контрнаступальної операції в Покровському районі було звільнено 177,8 кв. км території та очищено від диверсантів 198,9 кв. км. Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку станом на сьогоднішній ранок складають близько 3320 осіб, з яких безповоротні — 1864.

Вони також втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки, в тому числі 14 танків, 38 бойових броньованих машин, 202 артилерійські системи, 5 РСЗВ, 453 одиниці автотехніки, 61 мотоцикл та квадроцикл, 1 одиницю спеціальної техніки та 197 безпілотних літальних апаратів.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Сирський привітав бійців і волонтерів із Днем захисників і захисниць України. Він подякував кожному захиснику і кожній захисниці України за ратну працю.

Також стало відомо, що у Повітряних силах сформують новий рід військ. Сирський заявив, що будуть підрозділи з дронамии-перехоплювачами українського та іноземного виробництва.

ЗСУ Донецька область війна в Україні Олександр Сирський фронт
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
