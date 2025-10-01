ВСУ продолжают контрнаступление в Донецкой области и, по словам Сырского, есть большие успехи

Александр Сырский на совещании на Добропольском направлении. Фото: Facebook / Сырский

В день, когда отмечается День защитников и защитниц Украины, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил поездку на Добропольское направление, где продолжается контрнаступательная операция. Он провел анализ выполнения поставленных задач с командирами воинских частей ВСУ и Национальной гвардии.

О результатах поездки и ситуации на фронте Сырский доложил в своем Facebook.

Что происходит на Добропольском направлении

Александр Сырский с командирами на Добропольском направлении. Фото: Facebook / Сырский

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что Силами обороны Украины был разбит так называемый "Добропольский выступ" врага, нанося ему максимальные потери. За минувшие сутки было освобождено еще 2,2 кв. км украинской территории, а также проведены ударно-поисковые действия на площади 3 кв. км в Покровском районе Донецкой области для уничтожения противника.

Украинские штурмовые подразделения продвинулись на отдельных направлениях от 100 до 1400 метров, ликвидировав 52 оккупантов. Общие потери врага за сутки составляют 80 человек.

По словам Сырского, всего с начала контрнаступательной операции в Покровском районе было освобождено 177,8 кв. км территории и очищено от диверсантов 198,9 кв. км. Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении по состоянию на сегодняшнее утро составляют около 3320 человек, из которых безвозвратные - 1864.

Они также потеряли 971 единицу вооружений и военной техники, в том числе 14 танков, 38 боевых бронированных машин, 202 артиллерийские системы, 5 РСЗО, 453 единицы автотехники, 61 мотоцикл и квадроцикл, 1 единицу специальной техники и 197 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее мы сообщали, что Александр Сырский поздравил бойцов и волонтеров с Днем защитников и защитниц Украины. Он поблагодарил каждого защитника и каждую защитницу Украины за ратный труд.

Также стало известно, что в Воздушных силах сформируют новый род войск. Сырский заявил, что будут подразделения с дронами-перехватчиками украинского и иностранного производства.