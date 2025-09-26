Новый род войск в Воздушных силах — детали от Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

В Воздушных силах формируют новый род войск. Речь идет о дронах-перехватчиках украинского и иностранного производства.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с журналистами.

Реклама

Читайте также:

Новый род войск в Воздушных силах

Сырский рассказал, что речь идет о дронах иностранного и украинского производства, которые сбивают российские "шахеды" с эффективностью более 70%.

По словам Сырского, уже начался процесс создания подразделений, которые оснащены этими системами. Также увеличивают количество радаров и станций, а также готовят персонал.

"Развиваем и другие направления. Наращиваем количество наших боевых вертолетов, которые также показывают высокую эффективность в борьбе с дронами. В зависимости от погоды, наши вертолеты иногда сбивают до 40% дронов на своих участках", — поделился Головко.

Как известно, вертолеты оснастят тепловизионными и инфракрасными системами, чтобы видеть противника в любых условиях.

Напомним, недавно в Офисе президента сообщили, что Украина имеет дроны для сбивания реактивных БпЛА. Армия пытается эффективно противодействовать врагу на любой высоте.

В то же время нардеп Роман Костенко назвал, сколько перехватчиков надо на сбивание одного "шахеда". На успешность уничтожения вражеских БпЛА влияет качество дронов и обученность операторов.