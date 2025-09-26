Відео
Головна Армія Сирський анонсував створення нового роду військ

Сирський анонсував створення нового роду військ

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 14:45
Новий рід військ у Повітряних силах — деталі від Сирського
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

 У Повітряних силах формують новий рід військ. Йдеться про дрони-перехоплювачі українського та іноземного виробництва.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами. 

Читайте також:

Новий рід військ у Повітряних силах 

Сирський розповів, що йдеться про дрони іноземного та українського виробництва, які збивають російські "шахеди" з ефективністю понад 70%. 

За словами Сирського, вже розпочався процес створення підрозділів, які оснащені цими системами. Також збільшують кількість радарів і станцій, а також готують персонал.

"Розвиваємо й інші напрямки. Нарощуємо кількість наших бойових гелікоптерів, які також показують високу ефективність у боротьбі з дронами. Залежно від погоди, наші вертольоти інколи збивають до 40% дронів на своїх ділянках", — поділився Головком.

Як відомо, вертольоти оснастять тепловізійними та інфрачервоними системами, щоб бачити противника у будь-яких умовах. 

Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента повідомили, що Україна має дрони для збиття реактивних БпЛА. Армія намагається ефективно протидіяти ворогу на будь-якій висоті. 

Водночас нардеп Роман Костенко назвав, скільки перехоплювачів треба на збиття одного "шахеда". На успішність знищення ворожих БпЛА впливає якість дронів та навченість операторів. 

Автор:
Карина Приходько
