Костенко назвав, скільки дронів-перехоплювачів потрібно для збиття одного шахеда

Костенко назвав, скільки перехоплювачів треба на збиття "шахеда"
Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко розповів, скільки дронів-перехоплювачів потрібно для збиття одного російського безпілотника типу Shahed. За його словами, йдеться про щонайменше три.
Про це Роман Костенко розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами
Костенко зауважив, що на успішність знищення російських безпілотників впливає якість дронів-перехоплювачів та навченість операторів.
"Є дрони, в яких стоять головки самонаведення, там часто один дрон — один "шахед". Це залежить від якості дронів, від якості екіпажів. Я б брав мінімум три, три на один, щоб повноцінно можна було розраховувати на збиття "шахедів". Тут багато чого впливає", — зазначив він.
Він додав, що три до одного при нормальній якості можна розраховувати на збиття.
Нагадаємо, заступник керівника ОП Павло Паліса повідомив, що в Україні є дрони-перехоплювачі для збиття російських "шахедів" на реактивних двигунах.
А 11 вересня український лідер Володимир Зеленський розповів, що країна запропонувала Європі виробляти дрони-перехоплювачі разом.
