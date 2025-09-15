Костенко назвал, сколько дронов-перехватчиков нужно для сбивания одного шахеда

Роман Костенко. Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко рассказал, сколько дронов-перехватчиков нужно для сбивания одного российского беспилотника типа Shahed. По его словам, речь идет о как минимум трех.

Об этом Роман Костенко рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Сбивание "шахедов" дронами-перехватчиками

Костенко отметил, что на успешность уничтожения российских беспилотников влияет качество дронов-перехватчиков и обученность операторов.

"Есть дроны, в которых стоят головки самонаведения, там часто один дрон — один "шахед". Это зависит от качества дронов, от качества экипажей. Я бы брал минимум три, три на один, чтобы полноценно можно было рассчитывать на сбивание "шахедов". Здесь многое влияет", — отметил он.

Он добавил, что три к одному при нормальном качестве можно рассчитывать на сбитие.

Напомним, заместитель руководителя ОП Павел Палиса сообщил, что в Украине есть дроны-перехватчики для сбивания российских "шахедов" на реактивных двигателях.

А 11 сентября украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что страна предложила Европе производить дроны-перехватчики вместе.