Костенко назвал, сколько дронов-перехватчиков нужно для сбивания одного шахеда

Костенко назвал, сколько перехватчиков надо на сбивание "шахеда"
Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко рассказал, сколько дронов-перехватчиков нужно для сбивания одного российского беспилотника типа Shahed. По его словам, речь идет о как минимум трех.
Об этом Роман Костенко рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Сбивание "шахедов" дронами-перехватчиками
Костенко отметил, что на успешность уничтожения российских беспилотников влияет качество дронов-перехватчиков и обученность операторов.
"Есть дроны, в которых стоят головки самонаведения, там часто один дрон — один "шахед". Это зависит от качества дронов, от качества экипажей. Я бы брал минимум три, три на один, чтобы полноценно можно было рассчитывать на сбивание "шахедов". Здесь многое влияет", — отметил он.
Он добавил, что три к одному при нормальном качестве можно рассчитывать на сбитие.
Напомним, заместитель руководителя ОП Павел Палиса сообщил, что в Украине есть дроны-перехватчики для сбивания российских "шахедов" на реактивных двигателях.
А 11 сентября украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что страна предложила Европе производить дроны-перехватчики вместе.
