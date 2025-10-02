79-я бригада показала видео боев с Покровского направления

Десантники показали, как уничтожают оккупантов возле Покровска
Дата публикации 2 октября 2025 10:01
Момент поражения окупантов. Фото: кадр из видео
Украинские воины уничтожают российских захватчиков на Покровском направлении. В частности, вблизи н.п. Мирноград работает 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада.
В пресс-службе 79 ОДШБр в четверг, 2 октября, показали фрагменты боев.
"Враг продолжает нести значительные потери от десантников 79 бригады в попытках продвинуться к Мирнограду и Покровску", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об успешной операции ВСУ на Добропольском направлении. Враг понес максимальные потери.
Также сообщалось, что Украина готовит атаку на РФ. С этой целью США поделятся с украинскими воинами разведданными.
