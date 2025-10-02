79-я бригада показала видео боев с Покровского направления

Момент поражения окупантов. Фото: кадр из видео

Украинские воины уничтожают российских захватчиков на Покровском направлении. В частности, вблизи н.п. Мирноград работает 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада.

В пресс-службе 79 ОДШБр в четверг, 2 октября, показали фрагменты боев.

Оккупанты несут значительные потери на Покровском направлении

"Враг продолжает нести значительные потери от десантников 79 бригады в попытках продвинуться к Мирнограду и Покровску", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об успешной операции ВСУ на Добропольском направлении. Враг понес максимальные потери.

