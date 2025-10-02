Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Десантники показали, как уничтожают оккупантов возле Покровска

Десантники показали, как уничтожают оккупантов возле Покровска

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 10:01
79-я бригада показала видео боев с Покровского направления
Момент поражения окупантов. Фото: кадр из видео

Украинские воины уничтожают российских захватчиков на Покровском направлении. В частности, вблизи н.п. Мирноград работает 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада.

В пресс-службе 79 ОДШБр в четверг, 2 октября, показали фрагменты боев.

Реклама
Читайте также:

Оккупанты несут значительные потери на Покровском направлении

"Враг продолжает нести значительные потери от десантников 79 бригады в попытках продвинуться к Мирнограду и Покровску", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об успешной операции ВСУ на Добропольском направлении. Враг понес максимальные потери.

Также сообщалось, что Украина готовит атаку на РФ. С этой целью США поделятся с украинскими воинами разведданными.

ВСУ Донецкая область оккупанты десант Покровск
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации