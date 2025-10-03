Воины ССО поразили российские объекты ПВО в Воронежской области

Воины ССО поразили дронами важные объекты российской ПВО
Воины Сил специальных операций Украины поразили важные объекты российской противовоздушной обороны. Военные применили ударные дроны.
Об этом сообщила пресс-служба ССО в Telegram в пятницу, 3 октября.
Поражение объектов ПВО России
Ударными дронами бойцы ССО поразили:
- РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена";
- трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2".
Известно, что РЛС П-14Ф "Лена" была элементом системы контроля воздушного пространства возле военной авиабазы ВВС РФ Бутурлиновка Воронежской области.
А ТРЛК "Сопка-2" входила в комплекс сплошного контроля воздушного пространства вдоль украинской границы. Объект был поражен в селе Гармашовка Воронежской области.
В ССО отметили, что обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским дронам, но безуспешно.
"ССО Украины продолжают наносить тяжелые удары для врага, шаг за шагом приближают полное российское изнеможение", — говорится в сообщении.
Напомним, заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин назвал приоритет украинских воинов.
Ранее защитники показали, как уничтожают российских оккупантов на Покровском направлении в Донецкой области.
Читайте Новини.LIVE!