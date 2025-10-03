Видео
Главная Армия Воины ССО поразили дронами важные объекты российской ПВО

Воины ССО поразили дронами важные объекты российской ПВО

Ua en ru
Дата публикации 3 октября 2025 18:51
Воины ССО поразили российские объекты ПВО в Воронежской области
Пожар в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Воины Сил специальных операций Украины поразили важные объекты российской противовоздушной обороны. Военные применили ударные дроны.

Об этом сообщила пресс-служба ССО в Telegram в пятницу, 3 октября.

Поражение объектов ПВО России

Ударными дронами бойцы ССО поразили:

  • РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена";
  • трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2".

Известно, что РЛС П-14Ф "Лена" была элементом системы контроля воздушного пространства возле военной авиабазы ВВС РФ Бутурлиновка Воронежской области.

Ураження обʼєктів ППО у Росії
Пораженные объекты. Фото: ССО

А ТРЛК "Сопка-2" входила в комплекс сплошного контроля воздушного пространства вдоль украинской границы. Объект был поражен в селе Гармашовка Воронежской области.

В ССО отметили, что обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским дронам, но безуспешно.

"ССО Украины продолжают наносить тяжелые удары для врага, шаг за шагом приближают полное российское изнеможение", — говорится в сообщении.

null
Пост ССО. Фото: скриншот

Напомним, заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин назвал приоритет украинских воинов.

Ранее защитники показали, как уничтожают российских оккупантов на Покровском направлении в Донецкой области.

война Украина ПВО ССО Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
