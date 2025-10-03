Воины ССО поразили российские объекты ПВО в Воронежской области

Пожар в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Воины Сил специальных операций Украины поразили важные объекты российской противовоздушной обороны. Военные применили ударные дроны.

Об этом сообщила пресс-служба ССО в Telegram в пятницу, 3 октября.

Реклама

Читайте также:

Поражение объектов ПВО России

Ударными дронами бойцы ССО поразили:

РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена";

трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2".

Известно, что РЛС П-14Ф "Лена" была элементом системы контроля воздушного пространства возле военной авиабазы ВВС РФ Бутурлиновка Воронежской области.

Пораженные объекты. Фото: ССО

А ТРЛК "Сопка-2" входила в комплекс сплошного контроля воздушного пространства вдоль украинской границы. Объект был поражен в селе Гармашовка Воронежской области.

В ССО отметили, что обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским дронам, но безуспешно.

"ССО Украины продолжают наносить тяжелые удары для врага, шаг за шагом приближают полное российское изнеможение", — говорится в сообщении.

Пост ССО. Фото: скриншот

Напомним, заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин назвал приоритет украинских воинов.

Ранее защитники показали, как уничтожают российских оккупантов на Покровском направлении в Донецкой области.